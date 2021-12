Bnp Paribas Am rafforza la gamma di fondi indicizzati responsabili

Bnp Paribas Asset Management annuncia l'aggiornamento di 18 dei suoi Etf agli indici Esg e Paris Aligned Benchmarks proseguendo nell’impegno preso sul fronte della sostenibilità, al fine di rafforzare la natura responsabile della gamma Bnp Paribas Easy. Grazie a questo aggiornamento, l’83% della gamma di fondi indicizzati di Bnpp Am, che rappresentano più di 16 miliardi di EUR, sono ora classificati come prodotti che promuovono caratteristiche ESG ed in linea con gli articoli 8 e 9 della normativa SFDR, ovvero che promuovono requisiti ambientali o sociali e che hanno come obiettivo l’investimento sostenibile.

Isabelle Bourcier, Head of Quantitative & Index Management a BNPP AM, commenta:

"Il passaggio verso indici sostenibili, compresi gli indici PAB, è un passo decisivo e un asse fondamentale del nostro sviluppo, che conferma la nostra ambizione di posizionarci come attori chiave nelle soluzioni indicizzate che integrano elementi ESG e legati alla decarbonizzazione. Dalla metà del 2017, tutti i lanci dei nostri ETF si sono focalizzati su indici sostenibili con l'obiettivo di avere una gamma prevalentemente responsabile. La nostra offerta in prodotti indicizzati ESG copre ormai tutti i mercati azionari e obbligazionari, una serie di aree geografiche e molteplici investimenti tematici, consentendoci di offrire nuove soluzioni agli investitori impegnati in un approccio socialmente sostenibile e responsabile."