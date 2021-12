Eurozona: inflazione transitoria, la Bce resta accomodante

L’inflazione sale a livelli record anche in Europa, e la nuova variante non fa che peggiorare la situazione alimentando i mercati di ulteriori incertezze. Il dibattito sulla natura più o meno transitoria del fenomeno è aperto, e nonostante le banche centrali dei Paesi sviluppati siano restie ad attuare politiche più restrittive, il rialzo dei prezzi sembra assumere caratteri sempre più permanenti. Resta da vedere quali saranno le prossime reazioni delle autorità monetarie.

«Riteniamo improbabile», dice Gero Jung, chief economist di Mirabaud Am (nella foto a lato), «che la Bce cambi la sua posizione attuale e che prosegua invece nella propria politica molto accomodante. Analizzando il dato sull'inflazione CPI di novembre, vi sono alcuni elementi da tenere a mente. In primo luogo, una componente importante proviene dai prezzi dell'energia, che sono aumentati fortemente (+27%, rispetto al 24% di ottobre). Dato che tali livelli sono destinati a diminuire, ci aspettiamo che questa componente si normalizzi nel breve termine. In secondo luogo, se si guarda alla distribuzione geografica, l'inflazione in Germania è molto alta (+6,0% nel confronto annuale), guidata principalmente dai prezzi dell'energia».

Rimangono dei caratteri transitori dunque, che sembrano destinati a diminuire, per lo meno nello scenario europeo. «Per il futuro», continua Jung, «prevediamo che le pressioni inflazionistiche si riducano, tenendo presente che gli ultimi prezzi dell'energia sono più bassi - anche a causa degli effetti delle nuove preoccupazioni sanitarie - mentre il governo francese ha esteso il congelamento dei prezzi regolamentati del gas fino alla fine del 2022. Inoltre, riteniamo improbabile l’eventualità di un aumento delle pressioni sui salari - in Germania, i salari del settore pubblico federale sono aumentati del 2,8% -, mentre in Spagna, per esempio, l'indicizzazione dei salari è passata dal 70% di dieci anni fa al meno del 20% attuale».