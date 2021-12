Oliver Wyman, Furlan promosso partner in Italia

Oliver Wyman, la società di consulenza strategica globale, ha annunciato oggi la promozione di 62 nuovi partner nel mondo – il gruppo più numeroso di sempre.

In Italia viene promosso Davide Furlan, esperto di Insurance e Banking. Davide ha raggiunto Oliver Wyman come Principal nell’ufficio di Milano nel 2017, con alle spalle 10 anni di esperienza come consulente per il settore dei servizi finanziari. Le sue principali aree di competenza sono bancassicurazione e wealth management, dove accompagna i clienti nella gestione di diversi temi strategici nell’ambito del business, della finanza e del rischio, creando spesso anche sinergie con le altre società del gruppo Marsh McLennan, per offrire un servizio sempre più ampio e articolato. Davide è laureato in Economia e Finanza presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Giovanni Viani, market leader di Oliver Wyman per l’area South East Europe ha commentato: “Davide è un consulente di grande talento ed esperienza. A questi unisce entusiasmo, forte spinta all’innovazione e una spiccata capacità di collaborazione che supera tutte le barriere. Siamo felici e fieri della sua elezione a partner e certi che continuerà a dare un contributo fondamentale alla nostra attività nei settori Insurance e Banking, creando valore e generando impatto per i nostri clienti.”