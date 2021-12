CFA Italy Radiocor Sentiment Index: investitori professionali positivi nonostante Omicron

Gli investitori professionali italiani certificati CFA permangono positivi sulle prospettive dell’economia domestica sui prossimi sei mesi, con il “Sentiment Index” che registra un valore pari a 2,6, un dato positivo ma in diminuzione rispetto ai mesi scorsi.

Al sondaggio mensile, svolto da CFA Society Italy in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor da gennaio 2015, hanno partecipato 38 professionisti con certificazione CFA e membri dell’Associazione tra il 19 ed il 30 novembre 2021.

Ilaria Spinelli, CFA, Senior Economist di Fideuram Asset Management SGR, ha così commentato: “Si sta concludendo un anno di ripresa molto solida dell’economia italiana (con una crescita del PIL attesa poco sopra il 6% nel 2021), grazie al recupero della domanda interna e della mobilità sociale dopo la fase acuta della pandemia, anche per merito di un’efficace campagna vaccinale che ha raggiunto una quota elevata della popolazione. È risultata notevole l’espansione degli investimenti, in particolare in costruzioni, e la ripresa dell’industria, che già nel secondo trimestre ha quasi recuperato i livelli pre-Covid, facendo meglio della Germania (dove l’industria si trova ancora molto sotto i livelli pre pandemia). Il settore dei servizi, pur in ripresa, ha invece mostrato una dinamica più debole.

Le prospettive per il 2022 vedono un rallentamento della crescita del PIL al 4%, che resterebbe però ancora su ritmi robusti e superiori al potenziale, grazie al sostegno del Recovery Plan, ad una graduale risoluzione dei problemi alle catene globali d’offerta e al miglioramento del mercato del lavoro.

Ciò detto, gli sviluppi più recenti sollevano significativi rischi al ribasso sullo scenario e non si può escludere un andamento della crescita più deludente rispetto alle attese attuali, coerentemente con la discesa delle aspettative indicata anche dall’indice CFA Italy Radiocor Financial Business.

Stiamo infatti assistendo ad un peggioramento della situazione sanitaria non solo in Europa, ma anche in Italia, e all’emergere di una nuova variante (Omicron), potenzialmente pericolosa. Questo sviluppo si aggiunge all’impatto negativo sui redditi di famiglie ed imprese causato dal forte aumento del prezzo del gas naturale e, più in generale, dai rincari delle materie prime: l’inflazione in Italia nel 2022 dovrebbe salire al 3% dal 2% medio di quest’anno. Sta inoltre aumentando anche l’incertezza politica per la delicata fase di elezione del nuovo Presidente della Repubblica, con opzioni aperte che potrebbero vedere Draghi passare dalla Presidenza del Consiglio a quella della Repubblica, e quindi la nascita di un nuovo governo di fine legislatura o nuove elezioni. Infine, anche la politica monetaria della BCE si appresta a divenire, al margine, più restrittiva, con effetti potenzialmente più rilevanti per il mercato obbligazionario italiano, in considerazione del ruolo importante giocato dalla BCE nell’assorbimento delle emissioni nette di titoli di stato negli ultimi due anni.

Lo scenario rimane pertanto molto complesso e, a fronte di un ancora solido potenziale di recupero dell’economia italiana, vede l’interazione di alcuni fattori negativi che renderanno più nervosi i mercati finanziari e più difficile l’avvio del 2022”.