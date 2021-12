Occupazione Usa, i dati piacciono ai mercati

È stato diffuso venerdì il rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti da parte del Dipartimento del lavoro americano. Appuntamento macroeconomico particolarmente atteso, è utile agli esperti del settore per analizzare la salute dell’economia statunitense. Stando ai dati riportati, nel mese di novembre 2021 ci sono stati 210mila nuovi posti di lavoro non agricoli, un dato decisamente inferiore al consensus degli analisti, che stimavano un incremento di circa 560mila posti di lavoro. La disoccupazione però risulta in calo, con un tasso che passa al 4,2% da un 4,6% del mese precedente. La stima degli analisti in questo caso era del 4,5%.

«Il rapporto sui payroll è stato una delusione dal punto di vista della crescita dei posti di lavoro», commenta Matt Peron, director of research di Janus Henderson. «Tuttavia, i dettagli sono invece rincuoranti, con un incoraggiante calo della disoccupazione. Dal punto di vista del mercato azionario, il fatto che il ritmo di crescita dei posti di lavoro sia stato moderato è un aspetto positivo, in quanto potrebbe raffreddare la crescita dei salari e quindi l'inflazione, che è il rischio principale per la valutazione del mercato azionario. Quindi, a conti fatti, il mercato probabilmente accoglierà il rapporto di buon grado, specialmente alla luce della recente robustezza di altri indicatori economici».