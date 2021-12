BlueBay, Galvani analista nella sede londinese

BlueBay Asset Management, asset manager di RBC Global Asset Management specializzato nel reddito fisso, ha annunciato la nomina di Giovanni Galvani nel ruolo di analista.

Basato a Londra, riporterà ad Adam Phillips, entrato nel gruppo a ottobre dell’anno scorso come Head of Developed Markets all’interno del team globale di leveraged finance, e incaricato di ampliare ulteriormente l’offerta di BlueBay in questo segmento.

Il team ritiene che vi siano crescenti opportunità per investire nel credito stressed e distressed, dove il livello di ristrutturazioni corporate è destinato a rimanere elevato in scia alla crisi da Covid-19. Il team lancerà una nuova strategia sulle Special Situation nei prossimi mesi, per capitalizzare su questa opportunità.

Le nuove strategie saranno complementari rispetto a quella sul credito event driven già esistente nella gamma di BlueBay e gestita da Phillips insieme a Duncan Farley.

Commentando la nomina, Phillips ha dichiarato: “Giovanni si focalizzerà principalmente sull’analisi e la ricerca di opportunità di investimento sul mercato italiano, dove intendiamo investire un ammontare significativo di capitale nei prossimi anni. Sono quattro i professionisti senior entrati nella nostra divisione di Special Situation nell’ultimo anno, a conferma della nostra convinzione che vi siano crescenti opportunità in questo segmento”.

Galvani, prima di approdare in BlueBay, è stato analista sul debito distressed e per le Special Situation presso SC Lowy. In precedenza è stato in Fidelity e Goldman Sachs. Ha conseguito un Master of Science in Finanza presso l’Università Bocconi di Milano.