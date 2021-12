Criptovalute, gli italiani credono che miglioreranno la società

Coinbase, piattaforma mondiale che fornisce accesso alla cripto-economia, ha rivelato che quella italiana è la popolazione tra le più ottimiste sull’impatto delle criptovalute: ben il 72% degli italiani che possiedono o hanno posseduto criptovalute ritiene che queste avranno un impatto positivo sulla società. Spagnoli e italiani però registrano la minor fiducia nei confronti delle istituzioni finanziarie tradizionali (rispettivamente il 45% e il 38% degli intervistati).

In collaborazione con Qualtrics, una società di ricerca indipendente, Coinbase ha intervistato più di 8.000 consumatori nei maggiori mercati europei, in modo da comprendere meglio le opinioni e la conoscenza delle criptovalute in Europa. I risultati sottolineano che le valute digitali sono diventate parte delle conversazioni di tutti i giorni. Infatti, tra le più grandi economie europee, circa la metà (47%) dei consumatori intervistati ha parlato ai propri amici e/o familiari delle criptovalute. In particolare in Italia, è risultato che il 58% degli italiani sono a conoscenza dell’esistenza delle criptovalute.

Cosa significa questo in termini di possesso di criptovalute? Attualmente, tra gli italiani che hanno familiarità con le criptovalute, almeno un terzo (29%) possiede o ha posseduto queste valute digitali. In Europa, il tasso di possesso è particolarmente alto nei Paesi Bassi e in Spagna, rispettivamente con il 38% e il 46%.

La ricerca di Coinbase indica inoltre una correlazione positiva tra la conoscenza delle criptovalute e gli investimenti in questa asset class – più i clienti acquistano consapevolezza delle valute digitali, più sono inclini a comprarne. Questo vale anche in Italia dove si evidenzia inoltre che più della metà dei clienti italiani che hanno investito in questo settore (il 54%) vuole aumentare le quote in portafoglio nel prossimo anno.

È importante sottolineare, per dare un quadro completo della situazione, che circa la metà degli intervistati (49%), ha affermato di aver acquistato criptovalute dal 2019 in poi. Gli italiani stanno quindi investendo per la prima volta in questa asset class, acquistando prevalentemente le cripto più note, al punto che ben il 79% di chi ha risposto al sondaggio ha affermato di possedere Bitcoin.