HANetf: un nuovo prodotto su digital assets & blockchain

HANetf è lieta di annunciare un’ulteriore collaborazione con ETC Group per il lancio di ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF (ticker: KOIN), quotato oggi su Borsa Italiana e disponibile sui principali mercati Europei.

L’ETF KOIN fornirà un'esposizione pure-play alle imprese che operano nell’eco-sistema degli asset digitali e della blockchain, comprese quelle che svolgono attività sulle tecnologie blockchain come il mining, il trading e lo scambio di criptovalute.

Secondo gli esperti in cripto asset, si prospetta per la blockchain un potenziale di crescita sull’economia globale di oltre 1,37 miliardi di dollari entro il 2030, KOIN offrirà quindi l'accesso su larga scala ad una opportunità di investimento a lungo termine nelle infrastrutture che sostengono e rendono possibile le tecnologie blockchain.

Inoltre, KOIN è progettato per offrire una soluzione alternativa agli investitori che non hanno accesso ai mercati degli asset digitali. Questo ETF fornisce inoltre un'esposizione indiretta a tali asset attraverso una struttura efficiente, liquida ed economicamente vantaggiosa. KOIN può anche essere utilizzato come soluzione per diversificare gli investimenti in cripto valute, questo perché la maggior parte delle aziende incluse nell'indice hanno a loro volta diversificato il business, ampliandolo all'intera gamma di cripto asset e alle attività ad esse associate.

L’ETF KOIN replica il Solactive ETC Group Digital Assets and il Blockchain Equity Index, ha un Total Expense Ratio dello 0.60% ed è il primo ETF tematico lanciato da ETC Group.

Bradley Duke, CEO di ETC Group ha affermato: "Gli asset digitali e la blockchain hanno iniziato a pervadere quasi tutti i settori e le industrie del mondo. Grazie alla sicurezza che consentono nel trattamento dei dati, alla trasparenza e all'efficienza, le Blockchain e le tecnologie distributed ledger stanno influenzando un'ampia varietà di settori, dai servizi bancari e finanziari, fino al mondo del healthcare. Siamo entusiasti di aver lanciato ETC Group Digital Assets & Blockchain Equity UCITS ETF per offrire un'alternativa agli investitori che cercano un'esposizione sulle blockchain e sugli asset digitali, ma non sono in grado di accedere direttamente alle criptovalute o a ETP sulle criptovalute".

Hector McNeil co-Fondatore e co-CEO di HANetf ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare nuovamente con ETC Group per offrire un prodotto complementare alla serie esistente di Exchange Traded Crypto. Il lancio di KOIN amplia ulteriormente la nostra gamma di ETF e ETC innovativi. Gli investitori sono sempre più alla ricerca di strade alternative per accedere sia ai mercati sottostanti le criptovalute, sia alla tecnologia blockchain che sostiene questo settore in forte crescita. Con questo prodotto si potrà quindi investire in modo molto simile a come si fa per l’oro: con un investimento diretto sulla materia prima, o attraverso le società che estraggono l’oro, o puntando su ETF che replicano panieri di società aurifere”.