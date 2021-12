Bnl-Bnp Paribas Life banker: 148 gli ingressi da inizio anno

Prosegue l’attività di recruiting di Bnl-Bnp Paribas Life Banker: sono 23 gli ingressi dell’ultimo mese e in totale 148, tra professionisti senior e profili junior, coloro che hanno scelto di entrare, da gennaio ad oggi, nella Rete che attualmente conta 644 risorse (590 agenti e 54 dipendenti).

Le new entry: Omar Antonio Bertola, da Banca Intesa, a Saluzzo (Cuneo); Loris Celeghin, già Banca Euromobiliare, a Cittadella (Padova); arriva da MPS Stefania De Rosa, operativa a Salerno. Sono invece a Milano Matteo Daolio e Matteo Fini, da Banca Generali. Nicola Gambaro, ex SanPaolo Invest, è attivo a Genova; sempre in Liguria, ma a La Spezia, opera Alessandro Giannoni, da Banca Mediolanum. Giuseppe Grignano, ex Allianz Bank, è a Mazara del Vallo (Trapani); da Fineco Roberto Martena, a Bari; Rosa Mastrorilli, già in Banca Intesa, è a Nola (Napoli), mentre è a Salerno Rosanna Neri (ex MPS); Andrea Perna, da ING, opera a Firenze. Arriva da EFG Bank Giulia Piccenna, a Torino, stessa provenienza per Stefania Russo, a Milano, come per Mauro Claudio Verzellesi, operativo sempre nel capoluogo lombardo. Giacinto Francesco Raspanti arriva da Allianz Bank ed è a Mazara del Vallo; Roberto Zamperetti, ex Azimut, a Verona; Simona Zanca (Banca Intesa) è a Palermo.

Ai 18 consulenti senior, si aggiungono 5 “junior”, in linea con la politica di reclutamento di Bnl-Bnp Paribas Life Banker che, fin dal suo lancio, è attenta alla selezione di giovani, ad alto potenziale, da avviare alla professione di consulenti finanziari e patrimoniali: Andrea Cappellini, a Cantù (Como); Fabrizio Cicchiello a Napoli; Maurizio Gerardo Gallifuoco a Salerno; Ferdinando Perri a Catanzaro; Ivana Raspanti a Mazara del Vallo.