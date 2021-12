Green Arrow Capital rafforza la squadra

Green Arrow Capital, uno dei maggiori operatori italiani indipendenti specializzato negli investimenti alternativi, con €1,8 miliardi di asset gestiti, prosegue nella strategia di crescita rafforzando la squadra con l’ingresso nel Gruppo di top manager e senior advisor di elevato standing con i quali punta a consolidare ulteriormente la posizione di leadership sul mercato internazionale degli Alternative.

Le nuove nomine andranno a rafforzare i vertici del Gruppo e, grazie al bagaglio di competenze di massimo livello, saranno funzionali al raggiungimento degli obiettivi di crescita di Green Arrow Capital per il prossimo anno.

Eugenio de Blasio, fondatore e CEO di Green Arrow Capital, ha commentato: “Siamo felici di poter accogliere nella nostra squadra Consiglieri Indipendenti, Senior Advisors e top manager dalla solida expertise che avvalorano la capacità attrattiva di un gruppo dinamico e in costante crescita come il nostro. La nostra forza sono valori e persone, che ci permettono di essere sfidanti e di rispettare gli ambiziosi obiettivi di crescita che ci siamo prefissati. Ne è un esempio la capacità di lanciare durante un anno particolarmente complesso come l’ultimo, uno dei più grandi fondi infrastrutturali in termini di raccolta e preparare il terreno per la raccolta del secondo fondo di Private Debt che è in rampa di lancio insieme al fondo di Private Equity. Di questo sono particolarmente orgoglioso e sono certo che le nuove competenze saranno preziose per tutto il Gruppo”.

A livello di governance, entra come Consigliere Indipendente della Capogruppo Green Arrow Capital SpA Ivonne Forno, già Direttore Generale del Fondo Pensione Laborfonds e con una esperienza ventennale nel settore dei Fondi Pensione e della gestione del risparmio. Inoltre, il Gruppo si rafforza con la nomina di Cesare Pozzi, Professore Ordinario di Economia della Luiss, che assume l’incarico di Senior Advisor e Presidente Comitato Investimenti Clean Energy&Infrastrucure, segmento che vede inoltre l’ingresso del Senior Advisor Giancarlo Giorgi, già Direttore Generale di Inarcassa, e di Giovanni Pinelli, già Senior Investment Manager di Circuitus Capital, che assume invece il ruolo di Managing Director del comparto. Nella divisione Private Debt entra Davide Moscatelli, già Portfolio Manager di RiverRock European Capital Partners, che assume il ruolo di Senior Investment Manager del comparto. Infine, Claudio Ansuinelli, già Director di HSBC, fa il suo ingresso in GAC come Managing Director Sales per rafforzare iI presidio su Roma.