Il fondo SBI-Sygnum-Azimut investe in Coinhako, exchange di criptovalute di Singapore

Il fondo di venture capital sui digital asset di SBI-Sygnum-Azimut realizza il primo investimento in Coinhako, principale exchange di criptovalute di Singapore

Il fondo SBI-Sygnum-Azimut Digital Asset Opportunity (DAO) annuncia di aver effettuato il suo primo investimento in Coinhako, il principale exchange di criptovalute di Singapore. Il round di raccolta è stato tre volte sovrascritto e ha attirato altri importanti investitori istituzionali tra cui SBI Group, il più grande conglomerato FinTech del Giappone e leader globale nell'adozione della blockchain.

▪ Coinhako utilizzerà i nuovi capitali per espandersi geograficamente nel sud-est asiatico, così come nei segmenti di clientela istituzionale e high-net-worth

▪ SBI, Sygnum, Azimut offriranno la loro esperienza e i loro network di relazioni nella finanza tradizionale e negli asset digitali per sostenere l'espansione di Coinhako

▪ Con diverse società target attraenti già in pipeline, il fondo DAO punta a fornire alle società partecipate una piattaforma capace di sfruttare la forza della sua rete esistente e la rete futura del suo portafoglio

Coinhako ha ricevuto recentemente l'approvazione di principio dalla Monetary Authority of Singapore per fornire servizi di token di pagamento digitale come istituto di pagamento. I nuovi fondi raccolti consentiranno ora all'azienda di far crescere il suo team ed espandersi nel sud-est asiatico dove la base di utenti di criptovalute è in rapido aumento. I fondi accelereranno anche l'acquisizione da parte di Coinhako di una base clienti più ampia a Singapore con Coinhako Privé, la sua offerta istituzionale e high-net-worth lanciata di recente.

SBI, Sygnum, Azimut offriranno la loro esperienza e le loro relazioni nella finanza tradizionale e negli asset digitali per sostenere i piani di espansione di Coinhako. Con diverse società target già in pipeline, il fondo DAO, che riunisce l'esperienza in asset digitali e il network di SBI, Sygnum e Azimut, punta ad accelerare la crescita di aziende promettenti del settore, fornendo agli investitori qualificati un accesso senza paragoni alla digital asset economy in rapida crescita.

Alice Mak, Director del fondo Digital Asset Opportunity, commenta “Siamo entusiasti di realizzare con Coinhako il primo investimento del fondo DAO. Mentre continueremo a investire nelle migliori società di asset digitali, il fondo fornirà loro una piattaforma capace di accelerarne crescita sfruttando la forza della rete esistente e di quella futura del portafoglio del fondo”.

Yusho Liu, Co-Fondatore e CEO di Coinhako, commenta “Coinhako nell’angel round del 2014 è stata in grado di chiudere raccolte di fondi con importanti venture capitalist stranieri. Oggi siamo entusiasti di accogliere a bordo un nuovo gruppo di investitori strategici con una forte presenza a Singapore per accelerare ulteriormente la nostra crescita nell'hub finanziario e in tutta la regione”.

Giorgio Medda, Co-CEO e Global Head of Asset Management del Gruppo Azimut, dichiara: “L’investimento in Coinhako rappresenta un segno tangibile di come il fondo DAO offra ai nostri clienti una prospettiva unica sullo sviluppo della digital asset economy. E’ il primo investimento realizzato in partnership con SBI e Sygnum attraverso il fondo DAO, fondo lussemburghese dedicato alla clientela HNWI e professionale, con cui andremo ad investire nelle migliori start-up nel settore fintech in Asia ed in Europa”.