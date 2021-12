Janus Henderson prosegue il percorso di rafforzamento del team italiano

Janus Henderson Investors annuncia oggi l’arrivo di Giulia Mucciarelli nel team di distribuzione in Italia. Mucciarelli, che ha assunto il ruolo di Sales Executive il 29 novembre, lavorerà presso la sede di Milano e riporterà a Cristina Giordano, Senior Sales Manager.

Mucciarelli, nel suo nuovo ruolo, svilupperà e supporterà la crescita del segmento wholesale. Mucciarelli ha lavorato presso Imperial Capital tra Londra e Milano nel ruolo di Credit Sales con un focus sull'high yield. Precedentemente è stata Corporate FX/Rates Derivatives Sales presso Societe Generale.

La nomina di Mucciarelli dimostra la crescente importanza del mercato italiano per la società. Lo scorso ottobre Janus Henderson ha annunciato l’assunzione di Giulia Abbruzzese come Sales Executive nel segmento retail. Questo evidenzia quanto la società continui ad investire e sviluppare la sua presenza nel mercato distributivo in Italia.

Federico Pons, Country Head per l’Italia di Janus Henderson Investors, ha dichiarato: “Giulia porta la sua profonda conoscenza nell'area del reddito fisso dove Janus Henderson è già molto riconosciuta nel mercato italiano. Abbiamo ampliato il team wholesale come risultato della forte crescita del nostro business e del nostro desiderio di continuare a lavorare in questa direzione. Nel corso degli anni il business wholesale si è evoluto diventando sempre più complesso e competitivo e questa nuova nomina sosterrà il nostro sforzo nel fornire un servizio di eccellenza ai nostri clienti”.