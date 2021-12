21Shares sarà il primo emittente nel nuovo segmento per gli Etn di Nasdaq Stoccolma

Nasdaq annuncia che 21Shares ha quotato i suoi primi Etn collateralizzati su Nasdaq Stoccolma, aventi rispettivamente il Bitcoin (ISIN: CH0454664001) e l’Ethereum come asset sottostanti. Congiuntamente con la quotazione, Nasdaq ha inaugurato un nuovo segmento per gli Etn, titoli quotati su una piattaforma di scambio regolamentata, che riproducono l’andamento di un asset sottostante e con la liquidità garantita da un market maker.

21SHARES, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, quoterà i suoi primi due prodotti interamente collateralizzati, aventi rispettivamente Bitcoin (Ticker: ABTC) ed Ethereum (Ticker: AETH) come asset sottostanti, su Nasdaq Stoccolma. 21SHARES gestisce masse raccolte per un totale di 2,9 miliardi di dollari (dati aggiornati a novembre 2021), suddivisi in 20 ETP sulle criptovalute e 82 quotazioni.

“Siamo entusiasti di essere i primi emittenti di ETN interamente collateralizzati su Nasdaq Stoccolma, una delle piattaforme di scambio più all’avanguardia al mondo” – ha commentato Hany Rashwan, CEO di 21SHARES – “Questa partnership rappresenta un grande endorsement per la nostra missione di rendere le criptovalute più accessibili, attraverso prodotti semplice e regolamentati.”

Nel 2015, Nasdaq Stoccolma è stata tra le prime piattaforme al mondo a consentire il trading di ETP sul Bitcoin.

Helena Wedin, Head of Exhange Traded Products di Nasdaq per l’Europa, ha aggiunto: “Gli ETN danno accesso a una serie di investimenti alternativi, mantenendo al tempo stesso la trasparenza di un mercato regolamentato. Siamo orgogliosi di lanciare questo nuovo segmento per Nasdaq Stoccolma con 21SHARES come primo emittente.”

È possibile fare trading con tutti gli ETN quotati su Nasdaq Stoccolma, semplicemente rivolgendosi alla banca o al broker di riferimento.