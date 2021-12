Cina: nuovi sostegni economi in arrivo

L’economia cinese non è al massimo delle sue forze, con i dati dell’indice dei direttori agli acquisti – pubblicati da Caixin e Markit – che hanno mostrato un ritmo di stabilizzazione, senza tuttavia un'ulteriore contrazione dell'attività economica. Per le piccole e medie imprese manifatturiere le condizioni sono rimaste sostanzialmente invariate. «Secondo Markit», spiega Gero Jung, chief economist di Mirabaud Am (nella foto a lato), «la produzione è aumentata per la prima volta in quattro mesi, grazie alla diminuzione dei problemi di approvvigionamento energetico». La crescita del settore dei servizi sembra invece aver subito un rallentamento a causa dei recenti focolai di Covid, che hanno pesato sulle vendite.

Ora la nuova variante Omicron porta nuove incertezze, e la Banca Popolare cinese e il Politburo hanno deciso di assumere una linea di maggior supporto. La banca centrale ha tagliato di 50 punti base il proprio coefficiente di riserva obbligatoria, con una mossa che dovrebbe immettere circa 1000 miliardi di Yuan nel sistema bancario. Il Politburo invece ha discusso le politiche economiche per il 2022 ed ora si sta concentrando sulla stabilizzazione dell’economia in vista del prossimo Congresso del Partito. «La guidance politica per il mercato immobiliare punta ora alla stabilizzazione e non più alla riduzione della leva, con una parallela spinta agli investimenti in infrastrutture», dice Jung. «Questi elementi dovrebbero sostenere un rimbalzo nell’attività immobiliare in Cina e più in generale nella crescita del Paese all’inizio del 2022».