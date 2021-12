Ecco il miglior fondo equity di novembre

Secondo la classifica di Fida, nel mese di maggio in testa ai fondi equity c’è Raiffeisen Az. Tecnologia R Cap EUR con + 7,83%. Al secondo posto JPM Taiwan A Acc $, con + 7,24. Terza piazza per JPM US Technology A Dis $, + 7,09%. Per quanto riguarda la performance su un anno, in testa c’è Atomo Made in Italy L EUR, con +67,83%, seguito da SISF Global Energy EUR C EUR con + 58,51% e da GS North Am. Ener. & En. Infr. Eq. Ptf Base Dis $ con + 50,26%.