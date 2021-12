Graniteshares entra nel mercato italiano con il lancio dei primi Etp su Faang, Gafam e Fatang

GraniteShares, l'innovativo ETF provider specializzato in strategie high conviction, entra per la prima volta sul mercato italiano quotando 15 ETP innovativi su Borsa Italiana.

GraniteShares è la prima società a proporre in Italia ETP su FAANG, GAFAM e FATANG. Gli ETP proposti sono prodotti “pure play”, il che significa che forniscono un'esposizione mirata ai più grandi titoli tecnologici statunitensi in un'unica operazione.

FAANG, GAFAM e FATANG sono acronimi che si riferiscono alle aziende tecnologiche statunitensi più popolari e con le migliori performance. Nello specifico includono questi titoli:

FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google

GAFAM: Google, Apple, Facebook Amazon e Microsoft

FATANG: Facebook, Amazon, Tesla, Apple, Netflix e Google

Oltre ad essere alcune delle società più popolari al mondo, sono anche alcune delle più grandi, con una capitalizzazione di oltre 11 trilioni di dollari, cioè circa il 28% del mercato azionario statunitense per capitalizzazione complessiva. Tutti e tre gli indici hanno sovraperformato il mercato azionario statunitense negli ultimi periodi, che si considerino le performance a uno, tre e cinque anni.

I nuovi ETP di GraniteShares, quotati su Borsa Italiana, offrono esposizioni long, short e a leva 3 sugli indici FAANG, GAFAM e FATANG. Ciascun indice è equamente ponderato e ribilanciato trimestralmente. Gli ETP di GraniteShares forniscono l'accesso a questi indici con un unico ticker, tramite conti di brokeraggio ordinari senza la necessità di compilare un modulo W-8BEN (altrimenti richiesto dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti agli investitori stranieri).

Will Rhind, fondatore e CEO di GraniteShares, ha dichiarato: “Siamo lieti di portare GraniteShares nel mercato italiano per la prima volta. Siamo orgogliosi di essere i primi a offrire questa suite di ETP unica e offrire per la prima volta agli investitori italiani un'esposizione all'indice puro alle azioni FAANG”.

“Questa famiglia di ETP è un'opportunità per gli investitori di esprimere le proprie convinzioni su quale indice FAANG preferiscono. Per chi ha convinzioni ancora più forti e radicate, proponiamo la leva 3 long e short.”

GraniteShares offre già una gamma di premiati ETP quotati alla Borsa di Londra e all'Euronext Paris.