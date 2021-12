Mediolanum International Funds, Humphries head of quantitative investments

Mediolanum International Funds Ltd (MIFL), la piattaforma europea di asset management del Gruppo Bancario Mediolanum, annuncia la nomina di Jeremy Humphries come nuovo Head of Quantitative Investments. Lavorerà presso il quartier generale di Dublino e riporterà a Brian O'Reilly, Head of Market Strategy.

Jeremy Humphries sarà responsabile della creazione e della gestione delle nuove strategie quantitative, garantendo al contempo che la ricerca e l'analisi quantitativa siano integrate nell'intera gamma di prodotti MIFL e nella sua più ampia filosofia di investimento. Il suo ruolo è stato creato ex-novo: MIFL estende così il ventaglio delle competenze di gestione interne al Gruppo e si impegna a far crescere nel tempo il team Quantitative.

Humphries porta in dote oltre 15 anni di esperienza nel settore. Di recente, ha lavorato per l’irlandese Davy Global Fund Management come gestore di portafoglio. In precedenza, Jeremy ha trascorso cinque anni in Schroders, a Londra, come membro del team Quantitative Equity Products, gestendo 45 miliardi di dollari in diverse strategie, tra cui value, quality, ESG, mercati emergenti e income equity.

“Siamo lieti di avere a bordo Jeremy – dichiara Brian O’Reilly, Head of Market Strategy di MIFL - il quale si unisce a noi in un momento importante per la nostra attività perché vogliamo aggiungere le strategie quantitative, che andranno ad affiancarsi ai team azionario e obbligazionario. Jeremy porta con sé l’esperienza di società di investimento di alto livello e ci aiuterà ad accrescere il patrimonio che già gestiamo internamente, priorità strategica per l'azienda.”

“Sono entusiasta di unirmi a MIFL – afferma Jeremy Humphries - L'azienda sta crescendo rapidamente e ha fatto investimenti significativi in nuovi talenti, e la sua infrastruttura tecnologica e le sue capacità sono all'avanguardia nel mercato. L'ambizione che contraddistingue MIFL non ha eguali, e non vedo l'ora di contribuire al successo che Brian e il team di investimento hanno ottenuto fino ad oggi.”

MIFL punta a coinvolgere i migliori professionisti dell’investimento per implementare nuove strategie quantitative. Mentre il Gruppo continua a mantenere relazioni con i migliori gestori internazionali mediante il suo approccio multi-management, l'azienda vuole sviluppare le competenze interne con l'obiettivo di portare almeno un terzo delle masse in gestione diretta.

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) è la società di risparmio gestito in Irlanda del Gruppo Bancario Mediolanum, con un patrimonio gestito di oltre €50 miliardi alla fine di aprile 2021 e più di 60 fondi comuni. Mediolanum si concentra esclusivamente sulle esigenze dei suoi investitori, puntando ai massimi standard di qualità per i propri servizi di investimento.

I fondi MIFL sono disponibili per tutti i clienti del Gruppo Mediolanum, che sono oltre un milione e sono assistiti da oltre 5.500 Family Banker® in Italia, Spagna e Germania, nonché ai numerosi investitori istituzionali.