Ardian, con Prelios, acquisisce un edificio a Madrid

Ardian, insieme a Prelios, ha acquisito un edificio adibito a uffici di 13.200 mq a Madrid nella zona di Méndez Álvaro, da BNP Paribas Group. L’edificio si trova in una delle zone di Madrid a più alto potenziale di crescita nel settore uffici. L’area è di 13.200 mq distribuiti su 15 piani, oltre a 225 posti auto. Si tratta del secondo investimento di Ardian Real Estate in Spagna e si colloca perfettamente nell’ambito della strategia del Gruppo: l’acquisto di edifici situati in aree cruciali con grande potenziale di riposizionamento attraverso una gestione attiva.

L'investimento è stato realizzato attraverso una Sicaf italiana multicomparto interamente di proprietà di Ardian e gestita da Prelios SGR

Rodolfo Petrosino, responsabile del Sud Europa per Ardian Real Estate ‘Il team di Ardian Real Estate in Spagna ha lavorato in questi ultimi mesi analizzando molte opportunità, e oggi possiamo dire di aver concluso un ottimo affare insieme a BNP Paribas. Per noi, la Spagna, e in particolare Madrid e Barcellona, continua ad essere un mercato molto interessante, e ci aspettiamo di continuare a far crescere il nostro portafoglio nei prossimi mesi’.

Patrick Del Bigio, Ceo di Prelios SGR ‘Siamo orgogliosi di proseguire con Ardian Real Estate il processo di investimento sul territorio spagnolo. Si è valorizzata l’attività del 2021 che ha implementato la piattaforma dedicata alle operazioni di investimento in Spagna, attraverso la costituzione di veicoli specializzati interamente partecipati da AREEF 2 - SICAF S.p.A., detenuta da ARDIAN e gestita da Prelios SGR. Questa è la seconda transazione in sei mesi sul territorio spagnolo, arrivando a superare i 100 milioni di euro, e ciò conferma come Prelios SGR estenda la propria operatività e il proprio raggio d’azione anche in mercati alternativi rispetto a quello italiano’.

Méndez Álvaro è una zona residenziale, commerciale e di uffici all'interno della M-30, con ottimi collegamenti con l'aeroporto e le stazioni di Atocha e Méndez Álvaro. È anche sede di diverse multinazionali in Spagna, tra cui Amazon, Repsol, Mahou e L'investimento è stato realizzato attraverso la piattaforma di investimento dedicata controllata da una Sicaf immobiliare italiana multi-comparto, interamente posseduta da Ardian e gestita da Prelios SGR, una delle principali società di gestione del risparmio in Italia.

Il team locale di Ardian lavorerà su un piano di ristrutturazione e di valorizzazione della proprietà per riposizionarlo facendo in modo che soddisfi i più alti standard internazionali di comfort, benessere, sostenibilità ed efficienza, rispondendo alle esigenze e alle richieste degli inquilini attuali e futuri.

L’acquisizione è in linea con la strategia di Ardian Real Estate, basata sulla creazione di valore attraverso una gestione attiva degli asset, con l’obiettivo di migliorarli, di accrescere la performance, e, in ultima analisi, svilupparne tutto il potenziale.

L’acquisizione, la seconda di Ardian Real estate in Spagna, segue quella annunciata lo scorso luglio, quando la società ha acquisito un edificio di 10.000 mq. vicino all’AZCA, lo storico centro finanziario di Madrid.

Ardian Real Estate ha attualmente un team di 34 professionisti e un portafoglio di oltre 2 miliardi e più di 300.000 mq a Parigi, Milano, Roma, Francoforte, Monaco, Berlino e ora Madrid. Con il suo primo fondo, il team ha completato un fundraising storico, con più di 700 milioni di euro raccolti. A conferma del continuo supporto degli investitori di Ardian e dell'attrattiva dell'asset class.