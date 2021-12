Bnp Paribas Am lancia il fondo Social Bond

BNP Paribas Asset Management annuncia il lancio del fondo BNP Paribas Social Bond, uno strumento disponibile anche sul mercato italiano e pensato per finanziare progetti con impatto sociale positivo in diversi ambiti: dall’accesso ai servizi essenziali come l’acqua alla sicurezza alimentare, dall’abbattimento delle disuguaglianzeall’accesso al credito, dai sussidi di disoccupazione al social housing, ecc. Nell'universo delle obbligazioni sostenibili, le obbligazioni sociali rappresentano il segmento in più rapida crescita, tanto da costituire il 30% del totale nel 2020. Una crescita che secondo le nostre previsioni è destinata a continuare, trainata in gran parte da emittenti sovrani o quasi sovrani e dall'espansione dei programmi di obbligazioni sociali per finanziare un numero maggiore di progetti volti a contrastare le disuguaglianze.

L’iniziativa, che espande l’offerta tematica sul reddito fisso, è in linea con il terzo obiettivo posto dalla Global Sustainability Strategy di BNPP AM, che si articola su tre temi strategici, noti come "3E": transizione energetica (“Energy Transition”), protezione dell’ambiente (“Environment”) e, appunto, uguaglianza e crescita inclusiva (“Equality & Inclusive Growth”).

In particolare, il fondo BNP Paribas Social Bond investe in tre aree principali:

· Almeno il 75% in obbligazioni classificate come sociali o sostenibili, che promuovono l'accesso a servizi essenziali quali l'acqua o la salute, alloggi a prezzi accessibili, occupazione, sicurezza alimentare, progresso socioeconomico o infrastrutture di base.

· Un massimo del 25% in obbligazioni emesse da aziende socialmente responsabili, selezionate in base a un modello di rating sviluppato da BNPP AM che assegna un "punteggio di inclusione" agli emittenti, classificandoli in base alle loro pratiche sociali volte a ridurre le disuguaglianze.

· Un massimo del 10% in strumenti di microcredito che aiutano le piccole imprese e gli individui dei mercati emergenti ad avere accesso ai servizi finanziari.

Il fondo, classificato come articolo 9 ai sensi della SFDR, è gestito utilizzando una rigorosa metodologia proprietaria. La selezione di titoli ed emittenti è allineata agli standard di investimento sostenibile di BNPP AM e si basa sulla competenza dei team di gestione obbligazionaria e del Sustainability Centre, ampliato di recente con 5 nuove nomine. BNP Paribas Social Bond combina l’esperienza di BNPP AM nelle obbligazioni “verdi” (il fondo BNP Paribas Green Bond è stato lanciato nel 2017) con la conoscenza approfondita delle questioni sociali, applicata nella gestione del fondo BNP Paribas Inclusive Growth, lanciato all'inizio di quest'anno.

Arnaud-Guilhem Lamy, Responsabile Euro Aggregate Bond Strategies di BNP Paribas Asset Management e gestore del fondo BNP Paribas Social Bond, commenta:

"La crescente importanza delle obbligazioni nell'ambito della gestione tematica, storicamente più orientata verso le azioni, e l'emergere di considerazioni sull’impatto sociale tra gli investitori sono due trend importanti del settore. Il lancio del fondo BNP Paribas Social Bond riflette entrambi gli aspetti e consente di destinare il capitale ad attività che generano un impatto sociale positivo, come programmi di sussidi di disoccupazione o social housing. La nostra rigorosa metodologia apporta un reale valore aggiunto, valutando non solo la qualità dell'emittente ma anche quella dei progetti finanziati."