Ecco il miglior fondo bond di novembre

Secondo la classifica di Fida, nel mese di novembre in testa ai fondi bond c’è JPM Global Corporate Bond D Dis EUR Hdg, con + 6,47%. Al secondo posto AZ F.1 Bond Real Plus B-AZ FUND Dis EUR, con + 5,78%. Terza piazza per Nordea 1 Long Duration US Bond BP Cap EUR, con + 5,62%. Guardando all’andamento sull’ultimo anno, in testa c’è EF Bond Aggregate RMB Z2 Cap $, che fa segnare un + 16%, seguito da Nordea 1 Renminbi Bond BP CNY con + 14,52%. Terza posizione per SISF China Local Currency Bond C Cap CNY, che fa segnare un + 14,48%.