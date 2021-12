Fineco, due ingressi di peso

Due nuovi importanti ingressi nella rete Fineco, più precisamente in Lombardia e nelle Marche. A Milano, la struttura dell’Area Manager Stefano Amadei accoglie Antonio Mannino, che opererà nella squadra del Group Manager Corrado Coffetti. Professionista di lungo corso con una carriera ventennale nell’ambito dell’Investment Banking in istituti di rilievo internazionale come Societe Generale e Jefferies International, Mannino lascia il ruolo di Chief Executive Officer in Imperial Capital SIM per unirsi a Fineco. “Antonio è un profilo di altissimo livello che capitalizza nella nostra Banca un patrimonio di relazioni importanti davvero interessante. Sono sicuro che la sua competenza e la sua professionalità, soprattutto quando parliamo di patrimoni importanti, saranno di estremo valore per una squadra in costante crescita e miglioramento” commenta Stefano Amadei.

Ad Ancona, invece, l’Area Manager Vincenzo Borchia arricchisce la sua squadra con l’arrivo di Riccardo Ciancimino, professionista dalla consolidata esperienza in ambito bancario, con particolare focus nella gestione di patrimoni della clientela di fascia alta, maturata per 5 anni in Banca di Roma e, infine, per 13 anni in UniCredit. Ciancimino si unirà al team del Group Manager Enzo Valente. “Riccardo sarà un grande valore aggiunto per la nostra squadra: siamo lieti che il nostro modello di consulenza, che punta sulla centralità del cliente, sulla trasparenza e su una gamma di prodotti di elevata qualità, oltre che su una tecnologia altamente innovativa, continui ad attrarre i migliori professionisti sul mercato provenienti sia dal mondo bancario che da quello delle reti”spiega Vincenzo Borchia.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di € 47,6 miliardi al 30 novembre 2021. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.700 professionisti. A novembre 2021 la raccolta netta è stata pari a € 479 milioni, di cui € 558 milioni di gestito.