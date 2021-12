La Française Am: il fondo LUX-Inflection Point Carbon Impact Global riottiene il marchio Fng

La Française AM è lieta di annunciare che il suo fondo azionario globale “a basse emissioni di carbonio”, La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Global, ha ricevuto le due stelle del marchio Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) per i fondi comuni di investimento sostenibili, valido per il 2022. Questa onorificenza riconosce la qualità della metodologia lungimirante per la quantificazione di emissioni di carbonio, sviluppata dal centro di ricerca extra finanziario del gruppo, La Française Sustainable Investment Research (SIR), integrato nella strategia di investimento del fondo.

Il marchio FNG è standard di qualità per gli investimenti sostenibili nei mercati finanziari di lingua tedesca: Germania, Austria, Lichtenstein e Svizzera. È stato lanciato nel 2015 dopo un processo di sviluppo di tre anni, che ha coinvolto i principali stakeholder. Il certificato di sostenibilità deve essere rinnovato ogni anno.

I fondi che ottengono la certificazione hanno un approccio di sostenibilità rigoroso e trasparente, la cui applicazione è controllata dall’Università di Amburgo, revisore indipendente.

Lo standard qualitativo comprende i seguenti requisiti minimi:

Una presentazione trasparente e facilmente comprensibile della strategia sostenibile del fondo secondo il Codice di Trasparenza Eurosif e il Profilo di Sostenibilità FNG,

L’esclusione di armi

L’esclusione del nucleare (inclusa l’estrazione di uranio)

L’esclusione del carbone (estrazione e produzione di energia significativa)

L’esclusione del fracking e di sabbie petrolifere

L’esclusione del tabacco (produzione)

L’esclusione in caso di grave e/o frequente violazione dei principi del Global Compact dell’ONU

L’intero portafoglio del fondo è controllato in base a criteri di sostenibilità (responsabilità sociale e ambientale, buona governance dell’azienda, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, etc.).

Il fondo La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Global è stato insignito di due stelle sulle tre possibili per la sua strategia di sostenibilità particolarmente ambiziosa e completa, che ha ottenuto punti aggiuntivi nelle aree della credibilità istituzionale, degli standard del prodotto, e delle strategie di selezione e dialogo.

Nina Lagron, CFA, Head of Large Cap Equities di La Française AM, ha commentato: “Per il secondo anno consecutivo, il fondo La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Global è stato insignito del marchio FNG. Questo fondo, che è stato insignito di tre marchi validi: SRI (francese), Greenfin (francese) e FNG, è il perfetto esempio di un grado di selettività che ci sforziamo di rispettare per contribuire alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.”