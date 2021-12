Anima Sgr e CiviBank, partnership di cinque anni nel risparmio gestito

Anima Sgr e CiviBank hanno sottoscritto un accordo di partnership pluriennale, rinnovabile, nel settore del risparmio gestito.

L’accordo si inserisce nella strategia del Gruppo ANIMA di rafforzare gli investimenti sui partner distributivi a maggior potenziale e ha l’obiettivo di sviluppare ulteriormente le attività di risparmio gestito in collaborazione con la Banca.

A tal fine ANIMA supporterà alcune attività commerciali e di marketing sulla rete delle 64 filiali della Banca, a sostegno dell’attività di consulenza e collocamento.

Particolare attenzione sarà posta alle iniziative di formazione messe a disposizione da ANIMA attraverso Accademia Anima e finalizzate alla valorizzazione e professionalizzazione della rete dei consulenti della Banca.

Nata nel 1886 come Banca Cooperativa di Cividale, CiviBank assume l’attuale denominazione nel 2018 e oggi è una Società per Azioni e una Società Benefit, la prima banca storica italiana a scegliere questa forma d'impresa, con circa 15 mila soci, quasi 600 dipendenti e con sportelli operativi in 8 province del Friuli-Venezia Giulia e Veneto.