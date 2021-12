Consulenti Finanziari CheBanca!, ecco i nuovi ingressi

Continua la crescita della rete dei Consulenti Finanziari CheBanca! che raggiunge quota 490 professionisti rafforzando la propria capillarità sul territorio.

Cresce il Nord-Ovest: in Liguria, a Genova, entra Massimo Reggio (ex IwBank) con il ruolo di Coordinatore Sviluppo Rete mentre in Piemonte, a Biella, fa il suo ingresso Romano Jorioz da IwBank.

Si rafforza anche la Lombardia, con l’ingresso a Crema di Ferdinando Sarti proveniente da Fideuram.

In Veneto entra a Padova il Group Manager Stefano Masiero, ex Fideuram, che avrà come sede operativa l’ufficio CheBanca! dedicato alla consulenza finanziaria sito in Via Cesare Battisti, 3.

Nuovi professionisti anche per il Centro Italia: nel Lazio entra a Roma Andrea Feriozzi, ex Sanpaolo Invest.

In Toscana, entra Mirko Fabiano, ex Fideuram, rafforzando la piazza di Firenze.

Cresce la squadra in Campania con cinque nuovi professionisti. Entrano sulla piazza di Napoli il Group Manager Gabriella Esposito (es Allianz Bank), Alfredo Ferraro (ex Banca Euromobiliare), Claudio Michienzi (ex Azimut), Fabio Cirillo e Davide Esposito.

Si rafforza anche il Sud con l’ingresso a Cosenza, in Calabria, di Giuseppe Ciardullo, proveniente da Banca Mediolanum, e a Catania, in Sicilia, di Guido Virgilio.