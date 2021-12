IMPact SGR aderisce al Forum per la Finanza Sostenibile, associazione non profit che diffonde la conoscenza e la pratica dell’investimento sostenibile, con l’obiettivo di incoraggiare l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social and Governance – ESG) nei prodotti e nei processi finanziari. Nata nel 2001, la base associativa è multi-stakeholder e i membri principali sono operatori finanziari, insieme ad altre organizzazioni interessate all’impatto ambientale-sociale degli investimenti e a promuovere prodotti sostenibili in Italia.

Stefano Mach, amministratore delegato di IMPact SGR, commenta: “Entrare a far parte di questo network rappresenta un altro passo in avanti per la nostra crescita. Siamo convinti che il Forum per la Finanza Sostenibile sia una piattaforma ideale per condividere idee e accelerare la diffusione di strategie d'investimento che perseguano intenzionalmente e in modo misurabile specifici obiettivi d'impatto.”