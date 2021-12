21Shares lancia il suo Mid-Market crypto Etp su Six

21SHARES AG, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, annuncia che oggi lancerà il più ampio ETP al mondo sulle criptovalute a media capitalizzazione di mercato – il Mid-Market crypto ETP (ISIN: CH1130675676, Ticker: ALTS) su SIX Swiss Exchange.

Hany Rashwan, CEO e co-fondatore di 21SHARES ha commentato: “Siamo orgogliosi di lanciare il nostro primo ETP sugli asset digitali mid-cap e di portare così a 21 il totale di prodotti della nostra gamma, prima della fine del 2021. Questa quotazione rappresenta un traguardo importante nel nostro percorso, iniziato nel 2018 con il lancio del primo ETP al mondo su asset digitali sulla piattaforma regolamentata di SIX Swiss Exchange, in Svizzera.”

Il 21Shares Mid-Market ETP riproduce le performance di un indice che traccia solamente quella parte del mercato delle criptovalute considerate mid-cap, escludendo i due asset principali, che ad oggi sono Bitcoin ed Ethereum.

Binance Coin (BNB) è la criptovaluta emessa dalla piattaforma di scambio più grande al mondo, Binance, ed è utilizzata per fare trading e pagare le commissioni su questa

Solana (SOL) sfrutta il fatto che, per definizione, la tecnologia blockchain non necessita di autorizzazioni per fornire servizi di finanza decentralizzata (DeFi).

Cardano (ADA) è stata progettata per essere l’evoluzione next-gen dell’idea alla base di Ethereum: una blockchain che crea una piattaforma flessibile, sostenibile e scalabile per eseguire gli smart contract e fornire servizi DeFi.

Ripple (XRP) è un sistema per la regolamentazione dei pagamenti e dello scambio di valute, nonché un network in grado di processare transazioni in tutto il mondo.

Polkadot (DOT) è una blockchain open source, creata dalla Web3 Foundation, che agisce come una griglia in grado di connettere tutte le blockchain l’una all’altra.

Litcoin (LTC) è una criptovaluta decentralizzata peer-to-peer nonché una delle prime diramazioni del Bitcoin (fork).

Polygon (POLY) è una piattaforma creata per la scalabilità di Ethereum, comprendente milioni di servizi DeFi (o Web3). Ospitando oltre 3mila applicazioni, Polygon è diventata una delle principali soluzioni full-stack per la scalabilità di Ethereum grazie alla sua velocità di esecuzione, ai costi di transazione ridotti e alla componibilità del network.

Bitcoin Cash (BCH) è un’altra fork del Bitcoin e un sistema di cassa elettronico peer-to-peer.

Jacob Lindberg, CEO e co-fondatore di Vinter, ha aggiunto: “A causa dell’altra concentrazione del mercato su Bitcoin ed Ethereum, il contributo apportato dalle criptovalute alternative alle performance degli investimenti è piuttosto basso. Il Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap Index è diverso, in quanto seleziona i 10 maggiori asset digitali per capitalizzazione per poi rimuovere le prime due – che attualmente sono BTC ed ETH. In questo modo, gli investitori avranno a disposizione uno strumento per un’esposizione diversificata alle cripto mid-cap. Ad oggi, l’indice include asset quali BNB, ADA e SOL, che hanno tutti sovraperformato BTC ed ETH nel 2021.”