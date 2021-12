Allianz Bank, Investitori Sgr e Darta Saving: al via la nuova brand identity

Sarà online da domani 16 dicembre la nuova identità grafica digitale che rafforza l’appartenenza al Gruppo Allianz di tre società: Allianz Bank Financial Advisors, la banca rete del Gruppo in Italia, Investitori SGR, la società italiana di gestione del risparmio e Darta Saving, la Compagnia Vita con sede in Irlanda. Ad accomunare il rinnovamento dei marchi sono la visibilità del brand Allianz e l’utilizzo di uno stile grafico ancor più affine a quello della capogruppo.

Per le tre società si tratta di una scelta grafica in condivisione piena con le linee guida individuate dalla strategia di brand identity del Gruppo Allianz, riassunta nella formula “One Brand” che punta al rafforzamento sempre più globale del brand Allianz.

Allianz è già oggi il brand assicurativo di maggior valore al mondo secondo la classifica Best Global Brands 2021 della società di consulenza Interbrand ed è inoltre il terzo marchio per valore nella classifica dei maggiori conglomerati finanziari globali (1).

I nuovi marchi di Allianz Bank FA, Investitori SGR e Darta Saving saranno utilizzati in una prima fase esclusivamente sui canali digitali, mentre a partire dal 2022 saranno progressivamente declinati su gli altri canali. Il cambiamento riguarderà solo gli aspetti di brand identity delle tre società, non le ragioni sociali delle stesse, che resteranno invariate.