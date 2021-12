Educazione finanziaria, giovani ed Esg, Puntata on line alle 12 su questo sito

La quinta puntata di Largo ai Consulenti in onda oggi a partire dalle ore 12 sui canali social di Investire e Anasf, è a dedicato a un bellissimo convegno svolto a Catania lo scorso 8 dicembre e organizzato dalla consulente finanziaria Teresa Calabrese, coordinatrice del gruppo di lavoro Formazione e Università di Anasf e componente del Tavolo Assoreti-Anasf in collaborazione con l’Università di Catania. La giornata è stata dedicata al tema “Educazione finanziaria, giovani e sostenibilità. I nuovi paradigmi per distributori e produttori tra risparmi e investimenti” e ha visto la partecipazione di Irene Tinagli, presidente della Commissione problemi economici e monetari del Parlamento europeo, di Caterina Chinnici, vicepresidente della Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, di Francesco Priolo, rettore dell’Università degli studi di Catania e di Teresa Calabrese, con l’intervento di Maurizio Caserta, docente ordinario di economia politica all’Università di Catania. Alla tavola rotonda hanno partecipato Lorenzo Alfieri, country head di JP Morgan AM e vicepresidente di Assogestioni; Luigi Conte, presidente di Anasf; Marco De Roma, presidente di Efpa Italia; Marco Tofanelli, vice presidente di Ocf e segretario generale di Assoreti; Gianfranco Torriero, vice direttore generale di Abi. L'evento, condotto da Marco Muffato (caporedattore di Investire) è trasmesso integralmente in streaming sui canali social di: Investire (www.investiremag.it; FB: https://www.facebook.com/Investiremag.it ; Canale Youtube:(https://www.youtube.com/channel/UC5mm6wYKhy5DwexQhjs_R_Q )

Anasf (FB:https://www.facebook.com/AnasfCF/ ; LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anasfcf/mycompany/?viewAsMember=true).