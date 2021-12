Ecco il miglior fondo absolute return di novembre

Secondo la classifica di Fida, nel mese di novembre in testa ai fondi absolute return c’è JPM US Opp. Long-Short Equity C (perf) Acc $, con un + 5,62%. Al secondo posto per un’incollatura AZ F.1 Allocation Turkey A-AZ FUND Dis EUR, con + 5,6%. Terza piazza pari merito per Nordea 1 Alpha 10 MA HBC Cap $ e. THEAM QUANT Eq. World DEFI Mkt Neutral C $, + 5,52%. Sull’anno è in testa Pharus Basic A Cap EUR con + 91,90%, seguito da DWS Invest Enhanced Commodity Strategy LC Cap $ con + 39,16% e H2O Multiequities R EUR con + 38,71%.