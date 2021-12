Maire Tecnimont annuncia il lancio del suo primo programma di Euro commercial paper

Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont ha approvato oggi il lancio del suo primo Programma di Euro Commercial Paper per l'emissione di una o più note non convertibili.

Il Programma ECP, che sarà collocato presso investitori istituzionali selezionati, sarà privo di rating e avrà una durata di tre anni. Il controvalore massimo complessivo delle Note emesse e non rimborsate nell’ambito del Programma ECP non sarà superiore, in qualsiasi momento, a Euro 150.000.000.

Le Note non saranno quotate su alcun mercato regolamentato.

Il Programma ECP consentirà alla Società di diversificare i propri strumenti di finanziamento a breve termine, di ottenere una più vasta scelta di fonti di finanziamento e di ottimizzare la propria gestione del debito in termini di profilo di scadenza e prezzo.

Fermo il rispetto di tutte le previsioni di leggi e regolamentari applicabili:

le Note potranno essere denominate in euro, USD, GBP, CHF o in qualsiasi altra valuta;

la durata delle singole Note non potrà essere inferiore a un giorno o superiore a 364 giorni a decorrere dalla data di emissione inclusa, fino alla data di scadenza esclusa, e

le Note potranno avere qualsiasi taglio. I tagli minimi iniziali delle Note saranno di 100.000 euro, USD 500.000, GBP 100.000 e CHF 500.000. I tagli minimi potranno essere successivamente modificati.

Le Note e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante da o in relazione ad esse saranno disciplinate e interpretate in conformità al diritto inglese, eccezione fatta per le norme inderogabili di diritto italiano applicabili.

Gli Account holder, in relazione ad ogni Nota, beneficeranno di un Deed of Covenant nell’eventualità in cui la stessa diventi nulla secondo i termini contrattuali.

In conformità all'iniziativa Short-Term European Paper ("STEP"), il Programma ECP sarà sottoposto alla “STEP Secretariat” al fine di ottenere lo “STEP Label” in relazione alle Note da emettere, in modo che le Note siano ammissibili ai sensi della “STEP Market Convention”.

Il Programma ECP non sarà garantito da alcuna società appartenente al Gruppo Maire Tecnimont o da terzi.

Ulteriori informazioni sul Programma ECP saranno disponibili nell’ "Information Memorandum che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.mairetecnimont.it), ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili al Programma.

Ai sensi dell'art. 72, comma 6, del Regolamento Emittenti Consob, il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società in cui viene approvato il Programma sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.mairetecnimont.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it), nei termini previsti dalla normativa vigente.

La Società provvederà a informare il pubblico in merito allo stato di attuazione del Programma in occasione dell'approvazione dei resoconti finanziari trimestrali.