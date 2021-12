Sbc Asset Management lancia una nuova gamma di fondi per gli investitori italiani

HSBC Asset Management (HSBC AM) ha annunciato il lancio di nuovi fondi in Italia che andranno ad arricchire la sua gamma di prodotti destinati al mercato italiano con soluzioni di investimento innovative e sostenibili. HSBC AM amplia così la propria offerta con nuovi fondi tematici, ESG, Fixed Income.

I fondi lanciati da HSBC AM mirano a identificare i megatrend e a guidare gli investitori italiani. Analizzando i fenomeni sociali, questi fondi sono infatti in grado di identificare in anticipo i temi che influenzeranno il mondo e che rappresenteranno interessanti opportunità per gli investitori. I fondi tematici permettono, infatti, agli investitori di diversificare il proprio portafoglio azionario, puntando su una specifica tendenza a medio e lungo termine.

Il lancio di questi nuovi comparti si inserisce in un ambiente di mercato in continua evoluzione, dove clienti e investitori richiedono sempre di più prodotti e servizi che migliorino i risultati e i rendimenti.

“Grazie al lancio di questi fondi, HSBC Asset Management sta aprendo un mondo di opportunità di investimento per gli investitori italiani, che guardano sempre più spesso non solo al ritorno economico ma anche all’impatto che i loro investimenti hanno. Peraltro, oltre a considerare i rischi climatici nella gestione dei portafogli dei nostri clienti, ci impegniamo ad offrire investimenti sostenibili anche attraverso lo sviluppo di prodotti sempre più innovativi.” Ha commentato Alex Merla - Head of Wholesales - Southern Europe per HSBC Asset Management. “Siamo lieti di poter offrire questi nuovi fondi ai nostri investitori, per poter garantire loro opportunità di investimento sempre più diversificate.”

Di seguito la lista dei fondi lanciati da HSBC Asset Management:

HSBC GIF Global Equity Sustainable Healthcare

HSBC GIF Global ESG Corporate Bond

HSBC GIF Global High Yield ESG Bond

HSBC GIF Ultra Short Duration Bond

HSBC GIF US High Yield Bond

HSBC GIF US Income Focused