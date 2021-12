Directa Sim ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan con il ticker “D”

Directa, pioniere nel trading online in Italia, comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana S.p.A. il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su Euronext Growth Milan, e fissa il giorno 22 dicembre quale data di inizio delle negoziazioni delle proprie azioni.

Il prezzo di collocamento e vendita delle azioni è stato fissato in euro 3 per azione, per una valorizzazione complessiva delle 16,5 mln di azioni esistenti pari a 49,5 mln di euro. Il flottante, per un numero di azioni di 2.250.000 collocate, è pari al 13,64% del capitale sociale di Directa Sim.

La società comunica che il collocamento è stato chiuso anticipatamente il 7 dicembre, invece che il 13 dicembre, in occasione dell’anniversario del primo ordine in borsa di Directa immesso via Internet il 7 dicembre 1998. In particolare sono state prenotate 6.997.000 azioni rispetto alle

2.250.000 allocate: la domanda è stata pari a circa 3 volte le azioni oggetto dell'offerta.

Dichiarazione del prof. Segre, Presidente di Directa:

“Ringraziamo Borsa Italiana per l’alto onore che ci ha riservato concedendoci di essere identificati con una sola lettera, la D, e speriamo che possa essere di buon auspicio per svilupparci come le prestigiose aziende cui ci accomuna la mono lettera del codice alfanumerico”.

Alla clientela retail è stato consegnato soltanto il lotto minimo di negoziazione e oltre 500 clienti non hanno potuto essere soddisfatti: per scusarsi Directa ha riconosciuto, a tutti coloro che pur manifestando la loro fiducia non hanno potuto acquisire azioni, una giornata di trading gratuito nel primo giorno di negoziazione del titolo.

Il documento di ammissione è disponibile nella sezione Investor Relations del sito directa.it.

Le azioni sono identificate con il codice ISIN IT0001463063. Il codice alfanumerico identificativo per le azioni è: D.