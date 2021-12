Ecco come la finanza muove il commercio internazionale

Le istituzioni finanziarie sono un facilitatore cruciale del commercio: circa il 40% delle merci scambiate a livello globale sono supportate da finanziamenti commerciali intermediati dalle banche. È quanto emerge dal report di McKinsey, in collaborazione con la Camera di Commercio Internazionale (ICC) e Fung Business Intelligence, “Reconceiving the global trade finance ecosystem”, sul mercato della trade finance globale. Questo è particolarmente importante per le economie emergenti, dato che circa la metà del valore delle richieste di finanziamenti commerciali proviene dalla regione Asia-Pacific. Nonostante il ruolo critico della trade finance, però, alcune lacune a livello di copertura sono riconosciute da tempo, in particolare per le micro, piccole e medie imprese (MSME) che svolgono un ruolo sempre più importante nel commercio globale. Un recente studio dell’Asian Development Bank (ADB) ha stimato che il divario nella disponibilità di finanziamenti per il commercio ha raggiunto 1,7 trilioni di dollari (il 15% in più rispetto alla stima dell'ADB per il 2019, pari a 1,5 trilioni di dollari), con tassi di rifiuto per le MSME pari al 40%. Quanto alla quota delle merci scambiate a livello globale, il divario è salito al 10% nel 2020 dall'8% del 2018. Uno studio della Banca Mondiale del 2017 ha indicato che 65 milioni di MSME erano soggette a restrizioni di credito.5 È ampiamente riconosciuto che tali carenze sono esacerbate dall'impatto della pandemia COVID-19 e si prevede che persistano in assenza di misure correttive.

Secondo il Global Banking Pools di McKinsey, il mercato della trade finance globale ha rappresentato un valore di circa 5,2 trilioni di dollari nel 2020, pari a circa il 6% del PIL globale. Sul lato dell'offerta finanziaria, ciò si traduce in $40 miliardi di ricavi per il settore bancario, che rappresentano quasi il 2% dei ricavi wholesale complessivi.

Negli ultimi decenni, i progressi della tecnologia hanno dato vita a una varietà di nuovi approcci e attori nel mondo della trade finance. Sfortunatamente, l'innovazione ha spesso portato a "isole digitali", sistemi chiusi di partner commerciali che di solito sfruttano la tecnologia proprietaria e si aggregano intorno a singoli ambiti d'uso e punti critici. Queste strutture possono risolvere le sfide nel breve periodo, ma possono anche creare inefficienze in un orizzonte temporale maggiore.

La creazione di un ecosistema della trade finance ne migliorerebbe l'efficienza, limitando drasticamente le ridondanze e, allo stesso tempo, consentendo l'adozione di una serie di strumenti e standard condivisi a livello globale. La chiave di questo approccio è un "layer di interoperabilità" che promuove l'accesso costante attraverso reti e piattaforme.

Questo layer di interoperabilità è un concetto teorico, che mira a rappresentare un quadro di riferimento per gli standard, i protocolli e i principi guida già esistenti e per quelli futuri, ma non è una proposta di cambiamento della normativa vigente. Non fornirebbe servizi diretti agli attori della trade finance, ma la sua definizione di standard e la creazione di una tassonomia comune, ad esempio, sarebbero essenziali per il funzionamento di un ecosistema della trade finance efficiente e realmente permeabile.