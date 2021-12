Hsbc Am raggruppa le soluzioni passive nella divisione Etf & indexing

Hsbc Asset Management (Hsbc Am) ha annunciato la nascita della nuova divisione Etf & Indexing, che riunisce tutti i fondi passivi, i mandati e le soluzioni dell’azienda sotto un unico cappello.

Etf & Indexing sarà gestito dai team Investments e Sales dell’azienda e da Thorsten Michalik che, oltre a svolgere la funzione di Global Head of Wholesale Business and Partnerships, guiderà questa nuova unità. Inoltre, Olga De Tapia, attuale Global Head of ETF Sales, ricoprirà il ruolo di Global Head of ETF & Indexing Sales1 con funzioni ampliate, mentre Guillaume Rabault, CIO di Quantitative Equity, supervisionerà il team ETF & Indexing dedicato all’interno del team Investments.

La creazione della divisione ETF & Indexing riflette l’importanza strategica degli asset passivi per HSBC Asset Management e si tradurrà in una migliore offerta di prodotti e servizi per tutti i clienti. Il progetto è in linea con la forte crescita della gamma di ETF, indici e fondi sistematici della società, con un aumento delle masse passive in gestione (AUM) da USD70 miliardi a settembre 2020 a quota 103 miliardi di dollari al 30 settembre 2021, di cui 18 miliardi di dollari in ETF2.

Tale espansione è stata accelerata dal lancio di nuove strategie che rispondono alla crescente domanda di soluzioni specifiche da parte degli investitori, tra cui il recente lancio dei primi ETF sostenibili a reddito fisso della società, il primo ETF europeo che replica l’indice Hang Seng Tech, una gamma di ETF azionari sostenibili e allineati ai principi dell’Accordo di Parigi.

Thorsten Michalik ha dichiarato: “Con la creazione della divisione ETF & Indexing, che riunisce tutti i nostri fondi passivi, mandati e soluzioni sotto un unico cappello, vogliamo continuare a offrire ai nostri clienti soluzioni passive a 360° che rispondono alle loro nuove e sempre più differenziate esigenze”.

Nel 2020 HSBC AM ha definito la sua strategia volta a riposizionare l’attività quale gestore di soluzioni core e specializzato in mercati emergenti, Asia e soluzioni alternative, mettendo in primo piano la centralità del cliente, l’eccellenza degli investimenti e gli investimenti sostenibili.