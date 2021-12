Mid Small Cap italiane: performance in calo, prospettive stabili

Il team di ricerca di Intermonte ha analizzato l’andamento del segmento italiano delle mid-small caps per il mese di dicembre. Il mercato azionario italiano (prezzi al 16 dicembre 2021) è sceso del 3,7% nell'ultimo mese ma è in rialzo del 21,1% YTD. L'indice FTSE Italy Mid-Cap (-4,6% nell'ultimo ultimo mese) ha sottoperformato l'indice principale dello 0,9% (+6,4% YTD su base relativa), con l'indice FTSE Italy Small Caps (-2,8% nell'ultimo mese) che ha performato lo 0,9% meglio del mercato nell'ultimo mese, o +26,3% su base relativa dall'inizio del 2021. Guardando alle performance delle mid/small cap in Europa, l'indice MSCI Europe Small Caps è sceso del 5,5% nell'ultimo mese, registrando una performance peggiore delle mid/small cap italiane.

Dall'inizio dell'anno, abbiamo aumentato le nostre stime di EPS 2021E (+34,4%), mentre abbiamo attuato una revisione più blanda per il 2022E (+21,8%). Per il 2021, la nostra revisione complessiva delle stime per le mid-cap è stata anch'essa positiva (+17,1% YTD), così come per le small cap (+12,7% YTD). Le revisioni complessive delle stime per il 2022 per la nostra copertura mid/small cap sono state positive (+14,2% YTD). Nell'ultimo mese, le revisioni delle stime per il 2021/22 sono state trascurabili per le mid-cap (+0,0%/+0,1%) e leggermente positive per le small (+0,3%/+0,5%).

Se confrontiamo la performance YTD con la variazione delle stime FY22 nello stesso periodo, vediamo che i titoli FTSE MIB hanno registrato un de-rating YTD del 2,2%, rispetto al -2,5% di un mese fa, mentre le mid-cap e le small-cap si sono rivalutate rispettivamente del 14,0% e del 27,2%. rispettivamente. Su base P/E, il nostro panel è scambiato con un premio del 35% rispetto alle large cap, ben al di sopra al premio medio storico (17%), ma in linea con il livello di un mese fa (35%).

Guardando all'andamento ufficiale dell'indice italiano, notiamo che la liquidità per le large cap nell'ultimo mese (misurata in base ai volumi medi moltiplicati per i prezzi medi in un determinato periodo) è al di sopra della media annuale, risultando superiore del 12,0% alla media a 1 anno, accelerando rispetto a un mese fa, quando la stessa metrica era +2,2%. È interessante notare che la liquidità per le mid-cap ha assistito a una tendenza molto più debole, mostrando una variazione del -3,4% (contro il +22,7% di un mese fa), mentre per le small cap la stessa metrica è migliorata e si è attestata a +29,5%. Vale la pena notare che la liquidità media giornaliera per la nostra copertura mid/small cap è stata di 3,1 Mln di euro nell'ultimo mese, con un aumento del 51% rispetto al periodo corrispondente di un anno fa.

Guardando a ciò che è successo nel 2021, le mid-cap italiane hanno vissuto un anno positivo, con l'indice STAR che ancora una volta ha registrato una performance straordinaria. A nostro avviso, le pressioni inflazionistiche rappresenteranno un elemento di rischio per le future prospettive di crescita: nel corso del prossimo anno, questo potrebbe portare le banche centrali a fare un passo indietro rispetto ai recenti annunci di azioni più restrittive, per riprendere a sostenere la ripresa economica attraverso politiche monetarie dovish. In questo contesto, per il momento non possiamo escludere un'ulteriore continuazione dell'attuale volatilità del mercato che sta portando alcuni titoli/settori a cedere parte della sovraperformance del 2021. Tuttavia, se le nostre aspettative si riveleranno corrette, dovrebbe essere una situazione transitoria e ci aspettiamo che le mid/small cap italiane siano ben posizionate per attirare l'interesse degli investitori, soprattutto nei settori ”growth”, come la tecnologia e il lusso. Confermiamo le nostre indicazioni, che combinano storie azionarie esposte al Recovery Plan con altre che dovrebbero continuare a godere di uno slancio commerciale favorevole e di una buona visibilità. Per quanto riguarda la liquidità delle mid/small cap, la situazione continua a migliorare gradualmente anche se abbiamo limato le nostre stime sugli afflussi di PIR dopo la pubblicazione dei dati ufficiali del 3Q21 di Assogestioni.