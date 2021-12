Ocf, radiato un consulente finanziario ex Fideuram

D. N., ex consulente finanziario di Fideuram, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “nonostante le somme irregolarmente percepite siano state restituite e sebbene le condotte siano riferibili ad una sola cliente – la complessiva opacità nei rapporti con quest’ultima e l’avvenuta realizzazione di plurime condotte acquisitive – ciascuna delle quali, anche singolarmente considerata, suscettibile di determinare la radiazione del consulente – in un ampio arco temporale e per un rilevante ammontare di somme di denaro, nonché le modalità con cui è stata realizzata la predetta irregolare operatività – caratterizzata dall’uso prolungato e ripetuto di due carte bancomat a valere sul conto corrente della suddetta cliente, di cui il consulente risulta aver liberamente usufruito senza alcun limite formalmente prestabilito – costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l’affidabilità del consulente”.