Moneyfarm, in Tv lo spot che svela il segreto per investire con serenità

Premiata come miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente d’Italia per il settimo anno consecutivo, Moneyfarm, società internazionale di investimento con approccio digitale, torna in TV con un nuovo spot ideato da Wunderman Thompson e diretto da Justin Reardon con la produzione di Movie Magic International.

L’obiettivo di Moneyfarm è aiutare le persone a investire i loro risparmi in modo semplice e accessibile grazie alla tecnologia digitale, agli esperti qualificati che gestiscono attivamente i portafogli d’investimento e al team di consulenti sempre pronti a risolvere i dubbi del cliente e a guidarlo nella complessità dei mercati finanziari. Ed è proprio questa complessità che può preoccupare, stressare e talvolta portare le persone a fare scelte sbagliate con i propri risparmi.

Per investire in modo efficiente sui mercati servono tempo, competenza ed esperienza. Investire è un lavoro che il risparmiatore deve poter delegare a un esperto che si prenda davvero cura dei suoi risparmi, anche quando non si tratta di somme altisonanti. Tutti devono poter essere tranquilli e provare serenità quando pensano ai propri investimenti. La campagna Moneyfarm esprime questo concetto attraverso la metafora della “pace interiore” e costruisce lo spot proprio intorno alla “ricerca” di questa pace, portando in scena un eroe/investitore che, attraversando la "giungla degli investimenti", raggiunge un tempio.

Si avvicina timidamente a un anziano maestro che, lievitando, risponde alla sua domanda di sicurezza: "Salve, come si investe…” - “Con successo". Da quel momento, l'investitore intraprende un percorso formativo, sotto la guida di questo saggio, che gli svela il segreto: “Il quesito non è come, il quesito è con chi?”. Con chi ha una visione lungimirante rispetto a una realtà imprevedibile come i mercati, con chi sta al tuo fianco quando si verificano turbolenze di breve termine, con chi ti fa seminare oggi per raccoglierne i frutti domani ed è sempre al tuo fianco, qualunque cosa succeda. Nella scena finale dello spot il maestro estrae dalla tasca della tunica uno smartphone e lo porge all’eroe mostrandogli l'App Moneyfarm.

Alessandro Onano, Head of Marketing, racconta: “Con questa nuova campagna, oltre a comunicare i nostri servizi e a trasmettere la nostra identità, vogliamo far passare un messaggio importante. Utilizzando una sottile ironia, Moneyfarm racconta come possa essere semplice investire quando si ha una piattaforma intuitiva sempre a portata di mano e come non sia necessario avere una formazione tecnica quando si è seguiti e accompagnati, nelle scelte di investimento, da una consulenza affidabile”.

“La cosa più entusiasmante del nostro lavoro è aiutare i brand a crescere” - dichiarano Dario Marongiu e Lorenzo Branchi, direttori creativi di Wunderman Thompson Italy - “Dopo aver seguito la precedente campagna di posizionamento in Italia, siamo felici di essere al fianco di Moneyfarm in questa nuova affermazione e sfida internazionale”.

Lo spot in Italia andrà in onda in TV e Radio a partire dal 6 gennaio 2022, in formato 30" e 15". Verrà accompagnato da una pianificazione digital e Out Of Home, già attiva nel Regno Unito dove è stato lanciato il 25 novembre scorso. La campagna è stata ideata e firmata da Wunderman Thompson Italia. La realizzazione è stata curata dalla Casa di produzione Movie Magic International e la regia è stata affidata all’americano Justin Reardon, uno fra i più premiati registi di campagne al mondo, fondatore della Royal Budapest Film Co.

A questo link lo spot in anteprima: https://www.youtube.com/watch?v=DuEYbJRKWCI