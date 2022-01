Banca Widiba, chiusura d'anno con i botti nel reclutamento

Banca Widiba accelera sul programma di inserimenti con una fine dell’anno ricca di nuovi ingressi. La rete di consulenti finanziari, che da un anno vede Marco Ferrari come responsabile del recruiting, ha messo a segno numerosi colpi in diverse regioni italiane con l’ingresso di 10 nuovi professionisti.



In Veneto ed Emilia-Romagna crescono le squadre coordinate dall’area manager Giovanni Mazzeo con tre nuovi consulenti finanziari senior. Nel team del district manager Stefano Da Rin della zona Venezia e Treviso entrano Vania Zanta, proveniente da IWBank, ed Elena Ceccato Abbamonte, proveniente da Fineco, mentre a Parma, nel gruppo del district manager Andrea Gualdi, entra Emanuele Bacchieri proveniente da Unicredit.



In Sardegna, nella squadra dell’area manager Gianni Tariciotti, fa il suo ingresso Alessandra Podda, consulente finanziario senior proveniente da Deutsche Bank, che va a rafforzare l’area di Cagliari coordinata dal district manager Alessandro Ippoliti.



Tanti nuovi consulenti finanziari anche nelle regioni Campania e Calabria coordinate dall’area manager Fernando Valletta. Nella zona di Salerno, Nocera Inferiore ed Avellino, che vede a capo il district manager Enzo Bove coadiuvato dal neo recruiting manager Luigi De Prisco, entrano come consulenti senior Mariangela Pentangelo, Pietro Rescigno e Gioacchino Dalia, tutti provenienti da IWBank. Inoltre, nella zona di Napoli del district manager Antonio Annunziata, entra Nunzio Asfalda, che vanta una precedente esperienza nella rete di Allianz Bank. Infine, in Calabria, nel gruppo coordinato dal district manager Vito Perri, entrano Galileo Frustaci, consulente finanziario junior, e Antonio Mirenda, personal banker di Credem Banca.



Marco Ferrari, responsabile del recruiting di Banca Widiba, commenta: “Questi risultati confermano la validità del modello di business della nostra rete, basato sulla completa assenza di conflitti d’interesse e sulla totale autonomia del consulente nel soddisfare le esigenze del proprio cliente a 360°. Il consulente finanziario di Banca Widiba può infatti collocare non solo i prodotti di gestione del risparmio ma anche i prodotti bancari tradizionali e tutte le forme di finanziamento, utilizzando in tutti i casi una piattaforma digitale all’avanguardia nel settore. Tale caratteristica - ha aggiunto Ferrari -, rende la nostra rete particolarmente attrattiva per i professionisti operanti sia presso altre reti sia presso il settore bancario, come dimostra anche la varietà delle strutture di provenienza dei colleghi che hanno scelto di diventare parte della nostra squadra negli ultimi mesi”.