Consob, il piano strategico: canalizzare il risparmio verso l’economia reale

Consob ha presentato il piano strategico 2022-24. Obiettivo primario è supportare il processo di canalizzazione del risparmio verso l’economia reale, assicurando nel continuo adeguati livelli di tutela del risparmio.

Tale obiettivo sarà sviluppato nel triennio lungo tre direttrici:

1. INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ – per supportare una crescita economica sostenibile e l'innovazione del mercato dei capitali, favorendo semplificazioni e riforme che agevolino l’incontro tra domanda e offerta di investimenti;

2. FIDUCIA E TUTELA DEL RISPARMIO – affinché nel processo di ripresa e di riforma siano presidiati in modo continuo l’integrità del mercato e gli interessi di risparmiatori e investitori;

3. DIGITALIZZAZIONE E ASSESSMENT DELL’ISTITUTO - per favorire la transizione tecnologica dell’Istituto, al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione di vigilanza, sfruttando le nuove tecnologie e rendendo i propri assetti organizzativi adeguati alla trasformazione digitale.

Nove gli obiettivi strategici:

Promuovere l’accesso delle imprese al mercato dei capitali italiano; Favorire lo sviluppo di soluzioni FinTech; Favorire il flusso degli investimenti verso le attività sostenibili (ESG); Tutelare gli investitori nel mondo Fintech e post-Covid; Contrastare i fenomeni di greenwashing; Migliorare la comunicazione dell’Istituto e potenziare l’educazione finanziaria; Potenziare la vigilanza data driven applicando un approccio SupTech; Modernizzare le infrastrutture informatiche e rafforzare la Cybersecurity; Adeguare la struttura organizzativa al nuovo contesto.

Qui l’intero documento: https://www.consob.it/documents/46180/46181/ps_2224.pdf/f90299c2-c854-462b-a877-d10169d8a665