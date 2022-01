Nordea Asset Management amplia la sua gamma Esg Stars

Nordea Asset Management (NAM) ha esteso ulteriormente la sua gamma Esg Stars con l'aggiunta del Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund e del Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund. Entrambi i fondi sono stati lanciati nel 2019 per soddisfare le esigenze dei clienti di NAM nelle regioni nordiche. Considerata la crescente domanda di soluzioni ESG in tutta Europa e oltre, i fondi sono stati ora resi disponibili ai numerosi clienti di NAM a livello internazionale. Queste due strategie di investimento andranno a rafforzare l’offerta ESG STARS di NAM, sotto l'ombrello Nordea 1, e combinano un investimento top-down e bottom-up con un approccio ESG best-in-class secondo criteri di screening positivo per identificare profili ESG forti o in miglioramento, rispettando al contempo la politica di NAM sui combustibili fossili allineata all’accordo di Parigi.

"Le due strategie di investimento a reddito fisso statunitensi completano la nostra gamma ESG STARS e sono state integrate per offrire ai nostri clienti un'ampia selezione di soluzioni ESG che consentono loro di costruire portafogli diversificati. L’arricchimento dei nostri strumenti ESG porta la nostra gamma di successo ESG STARS a 19 prodotti, che intendiamo espandere ulteriormente in futuro", dichiara Christophe Girondel, Global Head of Distribution di NAM. "Con questi fondi, offriamo ai clienti ulteriori soluzioni per favorire la decarbonizzazione dei loro portafogli".

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund, è un prodotto di categoria investment grade con 1,4 miliardi di dollari in AUM, ha un rating MSCI ESG di AA e la sua intensità ponderata di carbonio è di 108,7 tonnellate di CO2e/USD mn (rispetto all'indice di 242,9 tonnellate di CO2e/USD mn), che è inferiore del 55% rispetto all'indice.)

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund, è un prodotto ad alto rendimento con 757 milioni di dollari in AUM, ha un rating MSCI ESG di AA e la sua intensità ponderata di carbonio è di 129,7 tonnellate di CO2e/USD mn (rispetto all'indice di 330,9 tonnellate di CO2e/USD mn), che è del 61% inferiore rispetto all'indice.