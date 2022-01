WisdomTree, un nuovo Etf Ucits su commodity

WisdomTree, sponsor di prodotti ETF (exchange traded fund) ed ETP (exchange traded product), ha annunciato l’espansione della sua gamma di prodotti UCITS su commodity disponibile in Italia con il lancio del WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM). Quotato oggi su Borsa Italiana, PCOM intende replicare la performance del Bloomberg Commodity Total Return Index (“l’Indice”), al lordo di commissioni e spese, con un MER dello 0,19%.

L’Indice copre quattro ampi settori delle materie prime: energia, agricoltura, metalli industriali e metalli preziosi. PCOM è innovativo in quanto l’esposizione sui metalli preziosi viene fornita attraverso la replica fisica di oro e argento. Gli swap total return sono utilizzati per fornire la performance delle componenti dell’Indice nei settori energia, agricoltura e metalli industriali.

Nitesh Shah, Head of Commodities & Macroeconomic Research, Europe, WisdomTree , ha dichiarato: “Le commodity in senso ampio rappresentano, storicamente, una delle coperture migliori contro l’inflazione. L’inflazione negli Stati Uniti e in Europa, rispetto alla quale le materie prime sono posizionate in modo unico per proteggersi, sta raggiungendo i livelli più alti dell’ultimo decennio, principalmente trainata da shock sul lato dell’offerta. I picchi dei prezzi dell’energia, gli aumenti dei prezzi dei generi alimentari indotti dalla siccità e dalle strozzature dei trasporti, ad esempio, incidono direttamente sui prezzi delle materie prime e sui panieri dei consumi da cui vengono calcolati i dati sull’inflazione. Non sono solo questi fenomeni di breve periodo a guidare i prezzi delle materie prime. Un rinascimento delle infrastrutture, in concomitanza alla transizione energetica, potrebbe infatti trainare un super-ciclo di alcune materie prime per il prossimo decennio”.

Anziché essere guidata da eventi microeconomici che interessano un mercato o un settore delle materie prime, l’esposizione diversificata dell’Indice riduce potenzialmente la volatilità, rispetto agli investimenti non diversificati.

Gli ETP su broad commodity, a livello globale, hanno registrato flussi netti in entrata per 13,2 miliardi di dollari USA nel 2021 . L’acquisizione di un’esposizione sulle materie prime è diventata una caratteristica importante nell’attuale contesto, poiché gli investitori sono sempre più consapevoli del ruolo che questa asset class può svolgere in condizioni di mercato dinamiche.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto: “Questo lancio combina la nostra expertise nei prodotti con copertura fisica e la posizione di leadership negli ETP sintetici su commodity, a complemento della nostra soluzione UCITS smart beta. PCOM adotta un approccio innovativo per fornire accesso a un’ampia gamma di materie prime, offrendo esposizione al prezzo spot dei metalli preziosi. Le commodity si collocano al centro della nostra attività in Europa e rimaniamo impegnati a fornire agli investitori l’accesso a strategie uniche che aggiungono valore ai loro portafogli”.