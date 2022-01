Zurich vende a GamaLife parte del portafoglio vita italiano

Zurich Insurance Group ha annunciato la vendita a GamaLife di una parte del portafoglio vita italiano composto prevalentemente da polizze tradizionali e alcune unit linked, per riserve tecniche pari a 8,4 miliardi di euro.

Il prezzo d’acquisto pagato da GamaLife è pari a 128 milioni di euro.

Questa cessione rappresenta un passo fondamentale nel percorso per il rafforzamento di Zurich in Italia. Con la recente acquisizione della rete dei consulenti finanziari di Deutsche Bank è stato avviato un nuovo corso per la Compagnia, con maggior focus sulle reti di vendita e su soluzioni di nuova generazione per clienti.

L’operazione è in linea con l’obiettivo strategico del Gruppo Zurich di ribilanciamento del portafoglio e porta ad un miglioramento dell’allocazione del capitale. L’Italia si conferma un mercato rilevante per il Gruppo Zurich. Il business vita in Italia viene ribilanciato su prodotti unit linked, ibridi e di protection (prodotti di nuova generazione).

Gamalife è una piattaforma assicurativa paneuropea nata nel 2019, facente parte del Gruppo Apax, per la gestione di prodotti vita e investimento basata in Portogallo, con questa operazione GamaLife fa il suo ingresso nel mercato italiano.

“Questa cessione di portafoglio rappresenta un passo fondamentale nel percorso per il rafforzamento di Zurich in Italia. Con la recente acquisizione della rete dei consulenti finanziari di Deutsche Bank ridisegniamo il nostro modello di business focalizzandoci sulle reti di vendita e su soluzioni innovative a favore dei nostri clienti” ha dichiarato Dario Moltrasio, CEO Zurich Investments Life.