Fineco, a Pesaro entra Carbone

La rete Fineco si amplia nel centro Italia: L’area manager Vincenzo Borchia dà il benvenuto a un nuovo professionista nella sua struttura marchigiana, all’interno del team guidato dal Group Manager Mauro Roberto nell’ufficio di Pesaro.

Si tratta di Massimo Carbone, un giovane consulente finanziario dalla brillante carriera. Carbone lascia il gruppo Deutsche Bank, dove ha trascorso gli ultimi 10 anni, per perseguire nuove opportunità di crescita professionale in Fineco.

“Apriamo il 2022 accogliendo un giovane talento della consulenza finanziaria che si contraddistingue per intraprendenza, affidabilità e orientamento al cliente. Tutte caratteristiche in linea con il modello di consulenza Fineco, basato su trasparenza, qualità impeccabile dei servizi e strumenti tecnologicamente evoluti. Crediamo nei giovani e desideriamo valorizzare al massimo la loro motivazione e le loro competenze, per questo anche in futuro continueranno ad essere i benvenuti nella nostra squadra” dichiara Vincenzo Borchia.

Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria e nel Private Banking, con un patrimonio nel segmento di € 48,8 miliardi al 31 dicembre 2021. La rete dei consulenti finanziari Fineco, guidata dal vice direttore generale, direttore commerciale Rete PFA e Private Banking Mauro Albanese, conta oltre 2.700 professionisti. A dicembre 2021 la raccolta netta è stata pari a € 1,4 miliardi, di cui € 834 milioni di gestito.