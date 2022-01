ING Italia: Sustainability Linked Loan da 350 milioni di euro a Prometeon Tyre Group

ING Italia, in qualità di sole global coordinator, sole sustainability coordinator, bookrunner, mandated lead arranger e facility agent, ha erogato un “Sustainability Linked Loan” del valore complessivo di 350 milioni di euro in favore di Prometeon Tyre Group, società nata nel 2015 come spin-off della divisione industriale di Pirelli. Prometeon è l’unica società di pneumatici completamente focalizzata sul settore Industrial, specializzata nella produzione e commercializzazione di pneumatici per trasporto di merci, persone e sul segmento Agro e OTR (Off The Road)

Il pool di banche guidato da ING Italia comprende Agricultural Bank of China (Luxembourg) S.A., China Construction Bank (Europe) S.A. e Natixis S.A nel ruolo di Bookrunner e Mandated Lead Arranger, Bank of America Europe DAC come Mandated Lead Arranger, Arab Banking Corporation S.A. e Barclays Bank Ireland PLC come Lead Arranger.

Il finanziamento, composto da un Term Loan di 200 milioni di euro e una Multicurrency Revolving Credit Facility di 150 milioni di euro, ha una durata di tre anni con opzione di estensione di un anno, ed è destinato al rifinanziamento del debito esistente e a esigenze generali di business di Prometeon, inclusi nuovi investimenti.

In linea con il “Sustainability-Linked Financing Framework”, il pricing del finanziamento è legato alle politiche sostenibili adottate da Prometeon - da sempre attenta a queste tematiche e dal 2019 membro del Global Compact delle Nazioni Unite e dal 2020 Membro Fondatore del Global Compact delle Nazioni Unite Network Italia - e dipenderà dal raggiungimento dei seguenti KPI specifici: la riduzione degli scarti di lavorazione degli pneumatici, l’incremento del numero di fornitori provvisti di audit esterno di conformità a criteri ESG e l’aumento dei corsi di formazione su tematiche ESG per i dipendenti, nell’ambito di tutte le iniziative intraprese riconducibili agli impegni assunti da Prometeon con le proprie Politiche di Responsabilità Sociale, Ambientale, Economica e di Governance, declinate all’interno del Modello strategico di crescita sostenibile adottato da Prometeon.

La leadership di ING nella sustainable finance

L’operazione testimonia ancora una volta l’attenzione di ING alla sostenibilità e il suo ruolo di pioniere e leader nelle operazioni di sustainable finance, su cui è fortemente impegnata sia a livello locale sia a livello globale: nel quarto trimestre del 2021, ING ha partecipato a ben 54 deals connotabili come sostenibili, portando il totale del 2021 a 200, quasi il 100% in più rispetto al 2022.

Nel 2018 inoltre con il lancio del Project Terra ING si è impegnata a orientare il proprio portafoglio di prestiti di circa 700 miliardi di euro in ottica green e sostenibile, mentre ad agosto del 2021 è entrata a far parte della Net-Zero Banking Alliance, progetto a cui hanno aderito le principale banche globali con l’obiettivo di ridurre a zero le emissioni entro il 2050.