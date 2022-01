J.P. Morgan Am lancia il primo fondo della casa conforme all’articolo 9 Sfdr

J.P. Morgan Am lancia JP Morgan Funds – Climate Change Solutions Fund, il primo fondo J.P. Morgan Am conforme all’articolo 9 del regolamento europeo Sustainable Finance Disclosure Regulation (Sfdr). Climate Change Solutions Fund investe in aziende che guardano al futuro e sono attive nello sviluppo e nell’ottimizzazione di soluzioni per affrontare il cambiamento climatico. Nell’universo investibile del fondo rientrano società che contribuiscono al raggiungimento di un ecosistema sostenibile attraverso la produzione di energia rinnovabile, come quella eolica, solare e idroelettrica, società a bassa intensità di emissioni di carbonio nel settore agricolo e delle costruzioni, nonché società che operano nel settore dei trasporti sostenibili e dello sviluppo di tecnologie finalizzate alla riduzione dei rifiuti.

Per l’analisi dei titoli, Climate Change Solutions Fund si avvale di ThemeBot, lo strumento proprietario di analisi del linguaggio naturale di J.P. Morgan Asset Management in grado esaminare circa 13 mila titoli azionari globali attraverso l’analisi rapida di decine di milioni di fonti di dati. L’obiettivo di ThemeBot è quello di identificare le società che, a livello globale, sono attive nella lotta al cambiamento climatico, da quelle che stanno adattando i propri modelli di business tradizionali a quelle innovative che stanno muovendo i primi passi e sono impegnate nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia per favorire la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Dalla selezione non saranno escluse società a piccola e media capitalizzazione considerate importanti motori di cambiamento. Sarà poi il team di ricerca di J.P. Morgan Asset Management, composto da più di 90 analisti, a valutare i fondamentali delle società individuate da ThemeBot per costruire un portafoglio diversificato e ad alta convinzione.

Il fondo Climate Change Solutions è gestito da Francesco Conte, Yazann Romahi e Sara Bellenda, ciascuno con oltre 20 anni di esperienza nel settore. I gestori selezioneranno le loro idee a più alta convinzione, attingendo dalle indicazioni degli analisti di ricerca, nonché da informazioni e studi sui cambiamenti climatici e dall'esperienza del team di gestione della casa dedicato agli investimenti sostenibili, per costruire un portafoglio senza vincoli composto da società leader nelle soluzioni per contrastare il cambiamento climatico.

Massimo Greco, Head of EMEA Funds di J.P. Morgan Asset Management, commenta: "Siamo molto felici di rendere disponibile il nostro fondo tematico focalizzato sul cambiamento climatico a tutti gli investitori che cercano una soluzione innovativa e diversificata. Coniugando l'intelligenza artificiale con l’esperienza umana, la nostra strategia è in grado di intercettare opportunità di investimento innovative e tecnologie che facilitano la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio".