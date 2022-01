Il gruppo Octium acquisisce Credit Suisse Life & Pensions AG

Il gruppo Octium, primaria realtà assicurativa internazionale ed indipendente, porta a termine l’acquisizione di Credit Suisse Life & Pensions, società affiliata di Credit Suisse specializzata nell’offerta di soluzioni previdenziali e assicurative.

Con questa operazione, che fa seguito all’acquisizione del ramo assicurativo di UBS, Octium si conferma come uno dei leader europei nel mercato delle assicurazioni sulla vita, potendo contare su circa 10 miliardi di Euro di attivi patrimoniali e un presidio diretto in Europa con sedi in Lussemburgo, a Dublino, Vaduz, Zurigo e Milano e una squadra di oltre 75 professionisti. Con un indice di solvibilità di entrambe le sue compagnie assicurative superiore al 170% (al 30.09.2021), Octium si conferma inoltre tra i gruppi più capitalizzati nel panorama internazionale di riferimento, elemento rassicurante tanto per le autorità di regolamentazione quanto per i sottoscrittori delle polizze.

L’acquisizione è fortemente complementare all’attività esistente sia per quanto riguarda l’operatività del business che per le sinergie dell’offerta e della distribuzione; al tempo stesso è altamente strategica per i piani di sviluppo futuro, in quanto grazie in particole alla presenza anche in Liechtenstein si garantisce l’accesso a ulteriori mercati e la messa a punto di nuovi prodotti e soluzioni. La fiducia dimostrata dalle due principali banche svizzere nella cessione ad Octium dei propri rami assicurativi sottolinea il ruolo del Gruppo quale partner distintivo in grado di consolidare le soluzioni di assicurazione sulla vita per i clienti delle due banche.

In questo modo si estende l’assetto unico e distintivo di Octium nel settore delle compagnie estere del ramo vita, potendo lo stesso gruppo già contare prima dell’acquisizione, oltre che sulla sede centrale in Lussemburgo, anche sulla compagnia assicurativa Octium Life in Irlanda e sulla società di intermediazione assicurativa Octium International Insurance Agent in Svizzera e Liechtenstein. Forte dell’esperienza sviluppata nel settore assicurativo e dell’asset management il Gruppo Octium è in grado di offrire soluzioni ottimali per soddisfare le esigenze dei propri clienti di pianificazione patrimoniale e successoria.

“Con questa operazione il Gruppo Octium mette a segno un importante passaggio nella sua strategia di lungo termine per diventare leader nel mercato internazionale delle assicurazioni sulla vita. – ha dichiarato Jean-Francois Willems, Chairman del Gruppo Octium – Questa acquisizione non solo rafforza la nostra presenza in mercati chiave, ma ci permette anche di accedere a nuovi mercati strategici e di arricchire la nostra squadra con dei professionisti di elevata esperienza che saranno cruciali per il successo dell’intero Gruppo.”

“Sono lieto di confermare il completamento del processo di acquisizione di Credit Suisse Life & Pensions e di dare il benvenuto nel Gruppo ai nuovi colleghi, con la maggior parte dei quali abbiamo già avuto il piacere di lavorare negli ultimi mesi. – ha commentato Dara Hurley CEO del Gruppo Octium – Questa operazione è in linea con la nostra strategia di crescita sia organica che attraverso l’acquisizione di realtà in grado di aggiungere valore significativo al gruppo in termini di forza, attivi patrimoniali, clienti, controparti e competenze.”