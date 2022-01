21Shares lancia il primo Etp su Terra

21Shares, società con sede a Zurigo, leader negli Etp sulle criptovalute, annuncia che oggi lancerà il primo ETP cripto al mondo sulla blockchain “Terra” su SIX Swiss Exchange. L’ETP sarà disponibile in euro (EUR), dollari (USD) e franchi svizzeri (CHF).

Terra (ISIN: CH1145931015 Ticker: LUNA) è il secondo ecosistema di blockchain al mondo dopo Ethereum, con 18,8 miliardi di dollari in TVL (total value locked), dove il TVL rappresenta il parametro chiave che indica l’ammontare di asset utilizzati per fare staking dagli investitori al fine di accedere a un determinato protocollo sulla blockchain.

Il 21Shares Terra ETP rappresenta una soluzione per quegli investitori in cerca di guadagno derivante da un ecosistema che non sia basato sull’algoritmo di Ethereum, l’Ethereum Virtual Machine (EVM).

Terra è stato ideato dalla Terrafor Labs, fondata nel 2018 da Daniel Shin, co-fondatore di TicketMonster (una piattaforma di e-commerce sudcoreana), e da Do Kwon, ingegnere dei software che ha lavorato presso Microsoft e Apple.

L’ecosistema di Terra comprende un’infrastruttura per la finanza decentralizzata (DeFi), applicazioni per strumenti finanziari e soluzioni NFT. Ma l’innovazione più importante di questa blockchain è rappresentata da Anchor. Attraverso le soluzioni offerte per richiedere e concedere prestiti, il protocollo Anchor offre agli investitori rendimenti molto elevati.

La tecnologia blockchain alla base di Terra è in grado di processare 10mila transazioni al secondo e ogni transazione viene processata nell’arco temporale di 2 secondi. Ethereum, non riesce a processare più di 15-30 transazioni al secondo e per completare il processo necessita di oltre un minuto. Infine, anche i costi delle transazioni su Terra sono molto contenuti.

Massimo Siano, Head of Southern Europe di 21SHARES ha commentato: “Con Terra rafforziamo la nostra gamma che passa a 14 ETP su singole criptovalute, 7 ETP di basket diversificati e 1 ETP short; la più completa piattaforma di ETP su criptovalute al mondo.”

21SHARES gestisce oltre 2 miliardi di dollari di asset, suddivisi in 22 ETP dedicati e 83 quotazioni (dati aggiornati a gennaio 2022), tra i quali figurano il primo ETP al mondo che riproduce le performance di Binance, 4 basket ETP e due ETP – su Tezos e Solana – che offrono una remunerazione allo staking degli investitori. I suoi prodotti sono quotati su piattaforme regolamentate europee e svizzere.