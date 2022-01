eToro lancia il MetaverseLife portfolio

eToro, rete social di investimento, ha annunciato oggi il lancio di MetaverseLife, un nuovo Smart Portfolio a tema metaverso, che offre agli investitori un'esposizione a lungo termine a progetti chiave, sia azionari che cripto-asset, nell’industria del metaverso.

Il metaverso si riferisce a un mondo virtuale in cui gli utenti possono muoversi come avatar e interagire, socialmente ed economicamente, con altre persone. Il rebranding di Facebook in Meta Platforms e la nuova attenzione alla costruzione di questo ecosistema immersivo è solo un esempio dell'enorme interesse per la tecnologia metaverso a livello globale. I titani del tech stanno scommettendo sul futuro degli asset digitali. Microsoft sta creando un metaverso attraverso la sua piattaforma di comunicazione Teams chiamata Mesh; Unity Software, con la sua piattaforma di contenuti tridimensionali, Omniverse di NVIDIA, i produttori di videogiochi come Roblox, EPIC Games e, più recentemente, Ubisoft con il lancio della sua piattaforma NFT ad alta efficienza energetica, stanno tutti iniziando a mostrare interesse per questa tecnologia e ad avvantaggiarsi in questa potenziale migrazione al metaverso.

"Come ultima frontiera tra il mondo reale e quello virtuale, il metaverso rappresenta l'evoluzione più probabile di Internet nei prossimi anni. Il potenziale potrebbe sembrare infinito, ma l'adozione non sarà necessariamente facile o non avverrà da un giorno all'altro", afferma Dani Brinker, Responsabile dei portafogli d’investimento di eToro. "Il metaverso richiederà una maggiore capacità di elaborazione, ampiezza di banda e miglioramenti nell'hardware: cuffie, occhiali, smartphone e servizi cloud. Mentre è ancora nelle sue fasi iniziali, l'industria potrebbe diventare un mercato da 800 miliardi di dollari, secondo gli analisti di Bloomberg”.

Il portafoglio MetaverseLife è composto da azioni e cripto-asset che rappresentano la vera essenza del metaverso. È maggiormente pesato verso le piattaforme abilitanti che creeranno questi metaversi, come le azioni di Meta Platforms e Roblox, così come verso cripto-asset o piattaforme di metaverso basate su blockchain quali Decentraland, Sandbox ed Enjin. Il portafoglio contiene anche nomi famosi del settore tech che contribuiranno alla più ampia adozione del metaverso come Amazon, Apple, Microsoft e Nvidia. L'allocazione completa del portafoglio può essere vista qui.

Dani Brinker ha quindi aggiunto: "Quando si valuta l'opportunità di investimento in settori emergenti, la diversificazione è fondamentale in quanto non tutti i soggetti coinvolti potranno risultare vincenti. Per le persone che non hanno il tempo di aggiornarsi sugli sviluppi in atto, il mercato può sembrare travolgente. Raggruppando una selezione di strumenti in un unico portafoglio stiamo facendo il lavoro principale, permettendo ai nostri utenti di ottenere un'esposizione al metaverso distribuendo il rischio su una varietà di asset".

Gli Smart Portfolio di eToro offrono agli investitori un'esposizione pronta all'uso e completamente allocata a vari temi di mercato. Raggruppando diverse attività secondo una metodologia definita e impiegando un approccio di investimento passivo, gli Smart Portfolio di eToro sono soluzioni di investimento a lungo termine che offrono un'esposizione diversificata senza commissioni di gestione.

L'investimento iniziale parte da 500 dollari e gli investitori possono accedere a strumenti e grafici per monitorare le performance del portafoglio, mentre il feed social di eToro li terrà aggiornati sugli sviluppi nel settore del metaverso. MetaverseLife è uno degli oltre sessanta portafogli disponibili su eToro.

eToro ha recentemente annunciato l'aggiunta della piattaforma di metaverso basata su cripto-asset e blockchain Sandbox alla sua piattaforma di investimento, consentendo così ai suoi clienti di investire in un metaverso. Sulla base di questa partnership, eToro prevede ulteriori collaborazioni, tra cui l'acquisto di terreni nel metaverso.

Tomer Niv, direttore di Global Crypto Solutions di eToro ha detto: "eToro è pioniere delle criptovalute con un track record consolidato nell'abbracciare le nuove tecnologie a beneficio degli investitori individuali. Siamo incredibilmente eccitati dalle opportunità offerte dal metaverso e riveleremo presto ulteriori dettagli tra cui alcune collaborazioni chiave."