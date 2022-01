2022, l’economia riparte dal microcredito

L’attesissima Legge di bilancio 2022 è stata una ventata di novità sotto molti punti di vista. Ma nonostante sia molto chiacchierata, l’opinione pubblica sembra non essersi soffermata abbastanza su un aspetto importante come l’ampliamento delle opportunità di accesso al microcredito. Le innovazioni della piccola imprenditoria infatti, da sempre spina dorsale del sistema economico e produttivo italiano, non dovrebbero essere trascurate in un contesto di ripresa economica come quello attuale, che ancora risente delle incertezze legate al Covid.

«Le Pmi in Italia sono 160mila, con un fatturato complessivo di oltre 1 miliardo di euro, 247 milioni di euro di valore aggiunto e 4,5 milioni di addetti», spiega Vincenzo Trani, presidente di Mikro Kapital (nella foto a lato). «Esse rappresentano il cuore del tessuto economico del nostro paese. Nel 2020, il settore ha subito un brusco calo del fatturato - del 12,2% - e, nonostante un forte rimbalzo nel 2021 stimato all’11,8%, il recupero sarà parziale segnando un -3% rispetto al fatturato aggregato del 2019. Nel 2020, il 25,2% delle imprese ha avuto una marginalità negativa; circa la metà di esse ha potuto contare sulla liquidità interna per appianare le perdite; le restanti, chi ha avuto la possibilità di accedervi, hanno attivato moratorie o finanziamenti garantiti a tassi agevolati».

Ma cosa prevede dunque la nuova normativa? Un ampliamento significativo della possibilità di accesso al microcredito da parte dei piccoli imprenditori, già attivi o che stanno per intraprendere la propria attività. Scendendo nel dettaglio, il limite massimo dei finanziamenti ottenibili è stato alzato da 40mila a 75mila euro per i privati e fino a 100mila euro per le Srl, e a poter usufruire di microcredito non sono più solo le Srl semplificate ma anche le Srl più in generale (a fine 2020 le Srl semplificate erano circa 290.000, mentre le Srl erano 1,7 milioni a fine 2019). C’è poi un significativo allargamento delle finalità: non più solo il caso di avvio di attività d’impresa o di inserimento nel mondo del lavoro, ma ora anche chi è già in attività da tempo potrà richiedere un finanziamento. Infine, la durata massima del finanziamento è stata spostata da 7 a 15 anni.

«In altre parole», spiega Trani, «il regolatore ha capito l’importanza del microcredito per la ripartenza economica, agendo di conseguenza. È innegabile come sia fondamentale che in una fase iniziale di ripresa economica, come quella che si sta affacciando all’orizzonte nonostante tutte le incertezze del caso, la più ampia platea possibile abbia la possibilità di coglierne il momento e i benefici. Dal nostro punto di vista, quello di operatori del microcredito con una pluridecennale esperienza, quello che possiamo fare è mettere tutto il nostro know-how al servizio delle micro e piccole imprese per garantire il servizio di assistenza finanziaria più idoneo in base alle differenti situazioni e necessità».

Un altro aspetto che va sottolineato è quello che della natura di impact investing del microcredito. «In un momento in cui il modello economico e sociale è, giustamente, messo sotto la lente di ingrandimento per cercare di modificarne le storture passate, la capacità della microfinanza di avere un grande impatto sociale e di contribuire in maniera decisiva allo sviluppo imprenditoriale e all’inclusione finanziaria va valorizzata al massimo», commenta l’esperto. «In un periodo storico così complesso, è quanto mai importante che il regolatore e gli attori finanziari remino nella stessa direzione per mettere a terra tutte le iniziative necessarie affinché la ripresa economica (necessariamente sostenibile) sia stabile e duratura. Questo è quanto sembra stia accadendo sul fronte del microcredito, un ambito a volte trascurato o visto come non così strategico per la ripartenza, ma che ha grandi potenzialità e un ruolo fondamentale da giocare per la riduzione della disoccupazione e lo sviluppo economico».