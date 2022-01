Azionario: anche in Giappone si guarderà all’ambiente

L’anno passato non è stato facilissimo per il Paese del Sol levante, che oltre al Covid ha dovuto affrontare la questione Olimpiadi e l’ennesimo cambio del vertice politico, e adesso si dibatte su quali potrebbero essere gli scenari del 2022 per il Giappone. Stando alle parole degli esperti, Fumio Kishida non era tra i favoriti per la carica di Primo Ministro, e non ci si aspetta che il suo mandato duri a lungo. Ora tutti gli occhi sono puntati sui suoi sforzi per far approvare un consistente pacchetto di stimoli economici, necessari al Paese per risollevarsi dopo la crisi caudata dal Covid.

Secondo Dan Carter (nella foto a lato) e Mitesh Patel, fund manager di Jupiter Am, sarebbe però un errore, perché il Giappone ha una ricca storia di bilanci supplementari e pacchetti di stimolo con impatto duraturo minimo o nullo sull'economia reale o sui mercati finanziari. «Tuttavia», dicono i due esperti, «l’appello di Kishida per un "nuovo capitalismo" è stato sorprendentemente profondo, specialmente in un Paese con un rapporto ambivalente con il vecchio modello di capitalismo. Un passaggio a uno stile di governo più interventista, come si potrebbe presumere che un nuovo capitalismo comporti, sarebbe in linea con le tendenze globali, ma gli investitori vorranno comunque essere consapevoli di ciò che questo potrebbe significare nel contesto giapponese. Gli investimenti strategici diretti dello Stato nella produzione di semiconduttori potrebbero creare aree di opportunità, per esempio, ma un’influenza invadente del governo sul settore aziendale costituisce un rischio maggiore. Affrontare questo nuovo contesto sarà una sfida chiave nel 2022».

E se nel 2021 si è parlato tanto di ambiente, grazie anche alla CoP26, quello che ci aspetta invece sarà un anno dedicato alla realizzazione pratica dei buoni propositi. Da parte sua, il governo giapponese si è impegnato a ridurre i gas serra del 46% entro il 2030 e a raggiungere le zero emissioni entro il 2050. «Molte delle sue aziende», spiegano Carter e Patel, «sono leader in alcune tecnologie a bassa emissione di anidride carbonica, come testimoniano le loro pile di brevetti. Eppure, il Paese ha rifiutato di impegnarsi a Glasgow per la graduale eliminazione del carbone ed è l'unico membro del G7 che ancora costruisce nuove centrali elettriche a carbone sul suo territorio. Alcune delle sue aziende più emblematiche sono produttori di automobili che si trovano proprio al centro del dibattito ambientale».

La sfida che le aziende giapponesi devono affrontare è pluridecennale, ma il prossimo anno potrebbe essere cruciale per stabilire la rotta per il medio e lungo termine. Anche gli investitori meno attenti all'ecologia infatti, saranno alla ricerca di aziende che possano contribuire al nuovo progetto del governo. «Ci si può aspettare», dicono i due manager, «che le aziende che stanno facendo ricerca e sviluppo sulle innovazioni verdi comincino a parlarne di più, e che la pipeline sempre più ricca di nuove quotazioni sui listini Giapponesi includa un maggior numero di aziende attive nelle soluzioni ambientali rispetto a prima. Gli sviluppi più interessanti del prossimo anno potrebbero venire da quelle società che hanno i maggiori contributi da dare: i produttori di automobili. Una cosa è chiara: alcuni modelli di auto saranno preferiti rispetto ad altri che resteranno indietro».

Il Giappone è stato fino ad ora immerso in un contesto deflazionistico, e l’attuale incremento dei prezzi a livello globale potrebbe aiutare il Paese ad uscirne nel 2022. Ma non è detto: a parte l’apparente eccezione delle aziende alimentari, in generale i prezzi al consumo restano ostinatamente bassi. «L'invecchiamento della popolazione giapponese, insieme alla persistente crescita debole dei salari, agisce come un freno al consumo e smorza le forze inflazionistiche», spiegano Carter e Patel. «La Banca del Giappone vuole l'inflazione dei prezzi al consumo e il governo sta sollecitando le aziende ad aumentare i salari, ma è più una speranza che un’aspettativa. Il potere di definizione dei prezzi sarà la chiave. Senza di esso, le aziende saranno schiacciate tra la forza inarrestabile dell'inflazione globale e l’immobilismo del consumatore giapponese. Solo su questa base, la differenza tra vincitori e vinti nel 2022 sarà probabilmente più netta che mai».